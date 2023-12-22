Грошове забезпечення мобілізованих: від чого залежить сума зарплати

У кожного розмір буде індивідуальним

Військові в Україні отримують різні види грошового забезпечення за їхню службу. Мобілізовані бійці мають право на збереження робочого місця, виплату "бойових", грошову допомогу у разі отримання бойової трави, поранення, контузії чи інвалідності.

Розмір місячної виплати для мобілізованих бійців залежить від багатьох факторів. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.

Від чого залежить розмір місячного грошового забезпечення

Сума нарахування обчислюється з урахуванням посади, військового звання, роду військ, місця служби і т.д., який складається із посадового окладу, окладу за військовим званням, додаткові доплати та надбавки. Своєю чергою, надбавки можуть надходити за вислугу років, науковий ступінь та вчене звання, премії за виконання особливих завдань.

Чи мають право військові на виплату "бойових" 100, 50 та 30 тисяч гривень

Згідно з постановою "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", на таку винагороду розраховують особи, що:

виконують бойові завдання безпосередньо в районах ведення бойових дій — 100 000 гривень;

виконують бойові завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій — 30 000 гривень ;

; виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, який здійснює управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення — 50 000 гривень.

Інші види виплат для мобілізованих військових

Нарахування через травму поранення чи контузію буде здійснюватись в період перебування бійця на лікуванні в закладах охорони здоров’я або відпустки за станом здоров’я — 100 тисяч гривень. Вона буде нараховуватись на підставі документа від ВЛК.

А от грошова допомога передбачається для бійців у разі тимчасової втрати працездатності або встановлення інвалідності. Для здійснення цієї виплати також необхідно отримати висновок від ВЛК.

Чи зберігаються за мобілізованими бійцями робочі місця

Згідно з законами "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за мобілізованим бійцем має зберігатись місце роботи, посади і середнього заробітку за посадою.

Сума, яка буде здійснюватись бійцю, буде обчислюватись з урахування заробітної плати, доплати й надбавки, а також премії та інші винагороди.

"Вказаним порядком і жодним нормативно-правовим актом не передбачено відрахування із нарахованого середнього заробітку суми додаткових доходів, зокрема у вигляді грошового забезпечення, який працівник отримує у зв'язку із проходженням ним військової служби. Збереження його середнього заробітку є гарантією, яка встановлюється законодавством", — пояснила Бекало.