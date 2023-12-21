Бійці отримають 20 тисяч гривень: кому та за яких обставин

Заяву можна подати онлайн

Україна має різні види виплат для військових, які призначені для підтримки цієї категорії осіб у різних аспектах їхнього життя. Однією з таких є нарахування на спорядження в розмірі 20 тисяч.

Виплата стосуватиметься бійців, які проживають на території Івано-Франківської громади. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За словами міського голови, цього тижня ще 106 учасників бойових дій отримають цю виплату на загальну суму 2 120 000 гривень. Водночас 63 760 000 гривень з бюджету Івано-Франківської громади цьогоріч було виділено на це нарахування.

Хто розраховуватиме на цю суму та як подати заяву

Виплата буде здійснена захисникам, які безпосередньо беруть чи брали з 24 лютого 2022 року участь у бойових діях, якщо вони:

проживають на території Івано-Франківська;

отримали статус ВПО, зареєструвались у громаді та мають відповідну довідку.

Щоб бійцю або членам його сім'ї отримати виплату, треба подати заяву та документи до ЦНАПу міста або онлайн на сайті www.cnap.if.ua.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди можна звернутись військовому, якщо йому Міноборони нарахувало не ту суму "бойових".