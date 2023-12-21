Бойцы получат 20 тысяч гривен: кому и при каких обстоятельствах

Заявление можно подать онлайн

Украина имеет разные виды выплат для военных, которые предназначены для поддержки этой категории лиц в разных аспектах их жизни. Одной из таких есть начисление на снаряжение в размере 20 тысяч.

Выплата будет касаться бойцов, проживающих на территории Ивано-Франковской общины. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По словам городского головы, на этой неделе еще 106 участников боевых действий получат эту выплату на общую сумму 2 120 000 гривен. В то же время, 63 760 000 гривен из бюджета Ивано-Франковской общины в этом году было выделено на это начисление.

Кто будет рассчитывать на эту сумму и как подать заявление

Выплата будет осуществлена защитникам, непосредственно принимающим или принимавшим с 24 февраля 2022 года участие в боевых действиях, если они:

проживают на территории Ивано-Франковска;

получили статус ВПЛ, зарегистрировались в общине и имеют соответствующую справку.

Чтобы бойцу или членам его семьи получить выплату, нужно подать заявление и документы в ЦНАП города или онлайн на сайте www.cnap.if.ua.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда можно обратиться военному, если ему Минобороны насчитало не ту сумму "боевых".