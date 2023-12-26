Выплаты "боевых" от 30 до 100 тысяч гривен для бойцов: сохранятся ли они в 2024 году

Однако есть определенные не прогнозируемые обстоятельства, которые могут повлиять на прибавку

Бойцам в Украине предусмотрены надбавки, размер которых колеблется от 30 до 100 тысяч гривен. Будут ли такие доплаты в 2024 году, рассказывает заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Как передает BBC, на следующий год на выплаты военным выделят 751,3 миллиарда гривен. А что касается выплаты "боевых", то заместитель министра обороны объясняет, что они должны сохраниться в течение периода действия военного положения. Это предусмотрено постановлением Кабмина "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

"Простыми словами — все выплаты останутся на уровне 2023 года", — говорится в издании.

Следует отметить, что в следующем году может измениться ситуация на фронте и произойти рост потребностей ВСУ. Кроме того, как сообщает Джигир, если вырастет интенсивность боев или количество бойцов, то их финансирование увеличится.

"Наш оборонный бюджет заложен в условиях наибольшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой. На поле боя ведется постоянная ожесточенная борьба, так что вероятность увеличения интенсивности боевых действий существует ежедневно. Это следует учитывать, как и возможный рост численности армии, которую нужно будет своевременно обеспечивать", — объяснил замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь смогут получать военные, которые получили ранения.