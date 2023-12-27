Нові соцвиплати з 2024 року: кому з українців пощастить з компенсацією

Розмір нарахування буде розраховуватись для кожного індивідуально

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть розраховувати на виплату компенсації. Таке нарахування буде здійснюватись з 1 січня 2024 року.

Гроші будуть надходити через пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією росії проти України. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

Надання такої виплати нічим не відрізнятиметься від механізму здійснення будь-якої компенсації в межах програми "ЄВідновлення".

Етапи отримання цієї виплати

зайти в "Дію" і здійснити подання заяви;

комісія має розглянути документ;

визначення розміру виплати.

Під час визначення розміру компенсації комісія буде орієнтуватися на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці матимуть право на грошове нарахування за пошкоджене житло, яке знаходиться в окупації.