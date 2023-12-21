Обставини є, а соцдопомоги немає? Як перевірити онлайн виплати

Треба звернутись до офіційних джерел

Україна має різноманітні соціальні програми та виплати, які надаються громадянам для підтримки в різних життєвих ситуаціях.

Бувають ситуації, коли громадянин має всі підстави для нарахування грошей, однак на рахунок вони не надійшли. Як можна дізнатись, чи здійснюватимуться соцвиплати, пояснюють у виданні "Вікна".

Якщо не приходять кошти на рахунок особи, що має право на пенсію

Пенсіонеру треба зайти на Портал електронних послуг ПФУ. На сайті можна перевірити страховий стаж, розмір, вид, дату нарахування пенсії.

Окрім того, Пенсійний Фонд України у 2023 році здійснює виплати у разі тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, на поховання застрахованим особам, зокрема потерпілим на виробництві та потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей (одноразові та щомісячні страхові виплати).

Однак якщо ще залишились запитання, то можна звернутись за номером — 0 800 503 753.

Якщо не приходять виплати особам, що отримали статус ВПО

Для перевірки таких даних окремих реєстрів чи сервісів немає. Таке нарахування варто перевіряти через онлайн-банк, де українець оформлював картку або зателефонувати на гарячу лінію — 15-45.

Якщо не приходять гроші по безробіттю

У цій ситуації людині можна зателефонувати на гарячу лінію Державного центру зайнятості за номером 0800-33-70-20.

Під час розмови треба вказати необхідні дані: центр зайнятості, де реєструвалась особа, ПІБ, дата народження, номер картки платника податків.

Якщо не має надходжень соціальних виплат на дітей

Перевірку цієї виплати треба здійснити лише в органі соціального захисту населення у вашому місці проживання. Онлайн подати заявку неможливо, однак можна зателефонувати на гарячу лінію за номером 15-45 для отримання допомоги та консультацій з цього питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримуватимуть допомогу для ВПО лише протягом трьох місяців.