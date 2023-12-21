Обстоятельства есть, а соцпомощи нет? Как проверить онлайн выплаты

Надо обратиться к официальным источникам

Украина имеет различные социальные программы и выплаты, предоставляемые гражданам для поддержки в разных жизненных ситуациях.

Бывают ситуации, когда у гражданина есть все основания для начисления денег, однако на счет они так не поступили. Как можно узнать, будут ли соцвыплаты, объясняют в издании "Окна".

Если не приходят средства на счет лица, имеющего право на пенсию

Пенсионеру нужно зайти на Портал электронных услуг ПФУ. На сайте можно проверить страховой стаж, размер, вид, дату начисления пенсии.

Кроме того, Пенсионный Фонд Украины в 2023 году осуществляет выплаты в случае временной потери трудоспособности, в связи с беременностью и родами, на погребение застрахованным лицам, в том числе пострадавшим на производстве и пострадавшим на производстве и членам их семей (единые и ежемесячные страховые выплаты). .

Однако если еще остались вопросы, можно обратиться за номером — 0 800 503 753.

Если не приходят выплаты лицам, получившим статус ВПЛ

Для проверки данных отдельных реестров или сервисов нет. Такое начисление следует проверять через онлайн-банк, где украинец оформлял карточку или позвонить по телефону на горячую линию — 15-45.

Если не приходят деньги по безработице

В этой ситуации человеку можно позвонить по горячей линии Государственного центра занятости по номеру 0800-33-70-20.

Во время разговора нужно указать необходимые данные: центр занятости, где регистрировалось лицо, ФИО, дата рождения, номер карты налогоплательщика.

Если нет поступлений социальных выплат на детей

Проверку этой выплаты следует провести только в органе социальной защиты населения в вашем месте проживания. Онлайн подать заявку невозможно, однако можно позвонить по телефону на горячую линию по номеру 15-45 для получения помощи и консультаций по этому вопросу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы будут получать помощь для ВПЛ только в течение трех месяцев.