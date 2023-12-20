Возмещение из-за разрушенного войной жилья: компенсацию можно оформить в приложении

Есть пошаговая инструкция

Государство продолжает выплачивать компенсационные выплаты. Одной из таких есть начисление по поводу разрушенного жилья.

Лица, имеющие сертификаты на жилье, согласно проекту "естьВосстановление" (более распространённый украинский вариант — єВідновлення), будут рассчитывать на средства с 20 декабря. Об этом народный депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила в своем Telegram-канале.

Елена Шуляк говорит, что уже на этой неделе начинается тестовый период, во время которого начнут выплачивать компенсацию за уничтоженное жилье в результате войны.

"Начинаются обмены сертификатов за уничтоженное жилье в рамках есть Восстановления, которых так все ждали. єВідновлення успешно функционирует, но наконец, люди будут иметь возможность обменять свои сертификаты на жилье, получив компенсацию от государства за уничтоженный из-за войны дом", — говорит она.

По ее словам, жилищные сертификаты будут не единственными выплатами, которые будут производиться для пострадавших. По программе єВідновлення также предусмотрены другие обновления и изменения. Так что государство будет пытаться максимально возместить гражданам ущерб.

Как получить сертификат за уничтоженное жилье

Для этого нужно:

Сообщить ЦПАУ или нотариусу о том, что жилье было уничтожено в результате войны.

В приложении Дія выберите раздел "єВідновлення" и "Подать заявку на получение компенсации". Далее следует заполнить форму и отправить ее специальной комиссии.

Пошаговую инструкцию по фото, как подать заявление в Дії, можно увидеть в видео в Telegram-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут рассчитывать на помощь от государства.