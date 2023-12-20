Відшкодування через зруйноване війною житло: компенсацію можна оформити у застосунку

Є покрокова інструкція

Держава продовжує виплачувати компенсаційні виплати. Однією з таких є нарахування з приводу зруйнованого житла.

Особи, які мають сертифікати на житло, згідно з проєктом "єВідновлення", розраховуватимуть на кошти з 20 грудня. Про це народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила у своєму Telegram-каналі.

Олена Шуляк каже, що вже з цього тижня починається тестовий період, під час якого почнуть виплачувати компенсацію за знищене житло в результаті війни.

"Розпочинаються обміни сертифікатів за знищене житло в рамках єВідновлення, на які так всі чекали. єВідновлення успішно функціонує, але нарешті, люди матимуть можливість обміняти свої сертифікати на житло, отримавши компенсацію від держави за знищений через війну дім", — каже вона.

За її словами, житлові сертифікати будуть не єдиними виплатами, що будуть здійснюватись для постраждалих. За програмою єВідновлення також передбачено інші оновлення та зміни. Тож, держава намагатиметься максимально відшкодувати громадянам збитки.

Як отримати сертифікат за знищене житло?

Для цього потрібно:

Повідомити ЦНАП або нотаріуса про те, що житло було знищено в результаті війни.

У застосунку Дія, обрати розділ "єВідновлення" та "Подати заявку на отримання компенсації". Далі потрібно заповнити форму та відправити її спеціальній комісії.

Покрокову інструкцію з фото, як подати заяву в Дії, можна побачити у відео в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть розраховувати на допомогу від держави.