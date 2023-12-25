Виплати надходитимуть до кінця війни: хто з українців може розраховувати на тривалу допомогу

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Україна має спеціальні виплати для переселенців, зокрема для людей, які змушені були покинути свої домівки через війну на сході країни. Таке нарахування хочуть подовжити до кінця війни.

Люди, які оформили виплату до 1 серпня 2023 року, отримуватимуть її до 31 січня 2024 року. У зв'язку з цим більшість українців з 1 лютого залишаться без виплат, про це розповів Член комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в офіційному Telegram-каналі парламентського телеканалу "Рада".

За його словами, народні депутати працюють над законопроєктом, який дозволить виплачувати гроші всім внутрішньо переміщеним особам до припинення дії воєнного стану.

"Забирати ці виплати не можна, адже житло людям не надано. Тому на рівнях парламентського контролю та координаційного штабу вирішується питання про внесення змін до урядової посади, щоб зберегти виплати з лютого", — каже він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українки отримають виплати в залежності від звання.