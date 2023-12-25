Выплаты будут поступать до конца войны: кто из украинцев может рассчитывать на продолжительную помощь

Есть одна категория лиц

Украина имеет специальные выплаты для переселенцев, в частности для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны на востоке страны. Такое начисление хотят продлить до конца войны.

Люди, оформившие выплату до 1 августа 2023, будут получать ее до 31 января 2024 года. В этой связи большинство украинцев с 1 февраля останутся без выплат, об этом рассказал Член комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции ТОТ Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко в официальном Telegram-канале парламентского телеканала "Рада".

По его словам, народные депутаты работают над законопроектом, который позволит выплачивать деньги всем внутренне перемещенным лицам до прекращения действия военного положения.

"Забирать эти выплаты нельзя, ведь жилье людям не предоставлено. Поэтому на уровнях парламентского контроля и координационного штаба решается вопрос о внесении изменений в правительственную должность, чтобы сохранить выплаты с февраля", — говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинки получат выплаты в зависимости от звания.