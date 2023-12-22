Надо получить звание: некоторые украинки рассчитывают на выплату более 26 тысяч гривен

С каждым годом, вероятно, сумма будет увеличиваться

Украиной предусмотрены различные виды социальных выплат, которые могут относиться к женщинам в зависимости от их ситуации. Одним из таких является вознаграждение лицам, имеющим звание Украины "Мать-героиня".

Для осуществления такого начисления женщине нужно подготовить 2 документа. Об этом говорится в Указе Президента "Об единовременном вознаграждении женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня".

Как получить такое вознаграждение

Женщина или уполномоченное ею лицо должно обратиться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации и предоставить:

заявление о выплате вознаграждения с указанием способа выплаты;

копию страниц паспорта с данными о фамилии, имени и отчестве, месте регистрации.

Если лицо, имеющее право на такое вознаграждение, не может самостоятельно его оформить, то украинке необходимо сделать нотариально заверенный документ, подтверждающий право представлять женщину другому человеку.

Какая сумма начисления

Размер выплаты исчисляется в десятикратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного с 1 января года, где женщине было присвоено почетное звание (в 2023 году сумма выплаты составляет 26 840 гривен).

В то же время, если лицо не получило выплату, оно может претендовать на него в следующем бюджетном периоде. Есть вероятность, что в следующем году лицу осуществится выплата, размер которой будет больше, исходя из суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно онлайн проверить осуществление социальных выплат.