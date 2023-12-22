Треба отримати звання: деякі українки розраховують на виплату понад 26 тисяч гривень

З кожним роком,ймовірно, сума буде збільшуватись

Україною передбачено різні види соціальних виплат, які можуть стосуватися жінок залежно від їхньої ситуації. Однією з таких є винагорода особам, які мають звання України "Мати-героїня".

Для здійснення такого нарахування, жінці треба підготувати 2 документи. Про це мовиться в Указі Президента "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

Як отримати таку винагороду

Жінка, або уповноважена нею особа, має звернутись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації та надати:

заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації.

Якщо особа, яка має право на таку винагороду, не може самостійно її оформити, то українки необхідно зробити нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право представляти жінку іншій людині.

Яка сума нарахування

Розмір виплати обчислюється у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання (у 2023 році сума виплати становить 26 840 гривень).

Водночас якщо особа не отримала виплату, вона може претендувати на неї у наступному бюджетному періоді. Є ймовірність, що у наступному році особі здійсниться виплата, розмір якої буде більшим, виходячи з суми прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна онлайн перевірити здійснення соціальних виплат.