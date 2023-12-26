Компенсація за пошкоджене житло в окупації: стало відомо, коли даватимуть

Треба лише почекати

Україною було затверджено спеціальну виплату для осіб, чиє житло було пошкоджене. Така допомога здійснюється лише на підконтрольній території країни. Однак чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації, які будуть виплачуватись особам, чиє пошкоджене житло знаходиться в окупації.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська в пресслужбі Кабміну. Над розробкою плану щодо нарахування також працював і Світовий Банк.

"Запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях (пілотний проект, з яким вже тестується функція – місто Мелітополь)", — каже вона

За словами Козловської, наразі сума виплачених компенсацій складає понад 2 мільярди гривень, а з травня 2023 року на місцях продовжують працювати комісії, що займаються оцінкою пошкодженого і знищеного житла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціальні виплати для осіб ВПО було продовжено.