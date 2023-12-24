Збільшать чи зріжуть? Що буде із соцвиплатами в Україні 2024-го року

У 2024 році збільшиться прожитковий мінімум

Під час повномасштабного вторгнення Росії багато українців мають право на допомогу від держави. І у 2024-му році розмір цих виплат має збільшитися.

Про це пише NV. Журналісти зазначають, що у січні розміри різних соціальних допомог підвищаться. Справа в тому, що у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в 2024 році зростуть і прив’язані до нього соціальні допомоги, які цього року не переглядалися.

Згідно з Держбюджетом на 2024 рік, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році збільшиться до 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте до 2361 грн.

Прожитковий мінімуму для дітей у 2024 році зросте:

• до 6 років — до 2563 грн;

• від 6 до 18 років — до 3196 грн.

Таким чином, у 2024 році зростуть соцвиплати дітям, декретна допомога, допомога особам з інвалідністю, допомога малозабезпеченим сім'ям, надбавка на догляд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати виплати від французької гуманітарної організації ACTED.