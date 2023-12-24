Увеличат или срежут? Что будет с соцвыплатами в Украине в 2024-ом году

В 2024 году увеличится прожиточный минимум

Во время полномасштабного вторжения россии многие украинцы имеют право на помощь от государства. И в 2024-ом году размер этих выплат должен увеличится.

Об этом пишет NV. Журналисты отмечают, что в январе размеры различных социальных пособий повысятся. Дело в том, что в связи с увеличением прожиточного минимума в 2024 году вырастут и привязанные к нему социальные пособия, которые в этом году не пересматривались.

Согласно Госбюджету на 2024 год, общий показатель прожиточного минимума в 2024 году увеличится до 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, возрастет до 2361 грн.

Прожиточный минимума для детей в 2024 году вырастет:

— до 6 лет — до 2563 грн;

— от 6 до 18 лет — до 3196 грн.

Таким образом, в 2024 году вырастут соцвыплаты детям, декретная помощь, помощь лицам с инвалидностью, помощь малообеспеченным семьям, надбавка на уход.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты от французской гуманитарной организации ACTED.