Проверить начисление социальных выплат можно не выходя из дома: названы способы

В Украине продолжаются выплаты многих видов помощи

В Украине несмотря на полномасштабную войну продолжаются начисления социальных выплат, которые оформляются через профильные ведомства. Однако не всегда бывает понятно, пришли ли деньги или нет, а потому их получателям будет полезно знать, как это проверить.

Всего в Украине продолжаются выплаты нескольких видов помощи, среди которых помощь ВПЛ и безработным, субсидии, пенсии и другое. Чтобы узнать статус начисления выплат не обязательно обращаться к профильным органам напрямую, ведь это можно сделать не выходя из дома.

Субсидии и пенсии

Начисление субсидий можно проверить онлайн через электронный кабинет Пенсионного фонда по этой ссылке. Для этого необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи, а потому слева выбрать кнопку "Мои сообщения" слева.

Там же можно узнать детали о начислении пенсионных выплат, вместе с другой информацией, например о страховом стаже, размере пенсии, дате начисления и и т.д.

Выплаты ВПЛ

Проверить начисление средств можно через электронный кабинет пользователя в банке, в котором вы оформляли карту ВПЛ. Специального ресурса для проверки этих начислений не существует, однако если по этому возникли вопросы, то можно обратиться на горячую линию Правительственного контактного центра по номеру 15-45.

Выплаты по безработице

Уточнить статус начисления этого типа выплат можно, обратившись на горячую линию Государственного центра занятости 0800-33-70-20 и предоставив нужную информацию о себе.

Другие виды

В Украине нет единого ресурса, где собрана информация о начислении всех видов социальной помощи, а потому если возникают вопросы по их выплатам, то обращаться стоит в то ведомство, где вы оформляли заявление на их получение. Также будет полезным узнать и сохранить номера их горячих линий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы будут получать помощь для ВПЛ только в течение трех месяцев.