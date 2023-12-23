Перевірити нарахування соціальних виплат можна не виходячи з дому: названо способи

В Україні продовжуються виплати багатьох видів допомоги

В Україні попри повномасштабну війну, тривають нарахування соціальних виплат, які оформляються через профільні відомства. Однак не завжди буває зрозуміло, чи прийшли гроші чи ні, а тому їхнім отримувачам буде корисно знати, як це перевірити.

Загалом в Україні продовжуються виплати кількох видів допомоги, серед яких допомога ВПО та безробітним, субсидії, пенсії та інше. Щоб дізнатися про статус нарахування виплат не обов’язково звертатися до профільних органів безпосередньо, адже це можна зробити не виходячи з дому.

Субсидії та пенсії

Нарахування субсидій можна перевірити онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду за цим посиланням. Для цього необхідно авторизуватись за допомогою електронного підпису, а тому ліворуч вибрати кнопку "Мої повідомлення" ліворуч.

Там же можна дізнатися деталі про нарахування пенсійних виплат, разом з іншою інформацією, наприклад про страховий стаж, розмір пенсії, дату нарахування тощо.

Виплати ВПО

Перевірити нарахування коштів можна через електронний кабінет користувача у банку, в якому ви оформляли картку ВПО. Спеціального ресурсу для перевірки цих нарахувань немає, проте якщо з цього приводу виникли питання, можна звернутися на гарячу лінію Урядового контактного центру за номером 15-45.

Виплати з безробіття

Уточнити статус нарахування цього типу виплат можна звернувшись на гарячу лінію Державного центру зайнятості 0800-33-70-20 та надавши потрібну інформацію про себе.

Інші види

В Україні немає єдиного ресурсу, де зібрано інформацію про нарахування всіх видів соціальної допомоги, а тому якщо виникають питання щодо їх виплат, то звертатися варто до того відомства, де ви оформляли заяву на їх отримання. Також буде корисним дізнатися та зберегти номери їхніх гарячих ліній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримуватимуть допомогу для ВПО лише протягом трьох місяців.