Компенсация за поврежденное жилье в оккупации: стало известно, когда будут давать

Надо только подождать

Украиной была утверждена специальная выплата для лиц, чье жилье было повреждено. Такая помощь осуществляется только на подконтрольной территории страны. Однако чиновники хотят в 2024 году ввести компенсации, которые будут выплачиваться лицам, чье поврежденное жилье находится в оккупации.

Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская в пресс-службе Кабмина. Над разработкой плана начисления также работал и Всемирный Банк.

"Внедрение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях (пилотный проект, с которым уже тестируется функция – город Мелитополь) ", — говорит она

По словам Козловской, сейчас сумма выплаченных компенсаций составляет более 2 миллиардов гривен, а с мая 2023 года на местах продолжают работать комиссии, занимающиеся оценкой поврежденного и уничтоженного жилья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социальные выплаты для лиц ВПЛ были продолжены.