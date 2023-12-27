Новые соцвыплаты с 2024 года: кому из украинцев повезет с компенсацией

Размер начисления будет рассчитываться для каждого индивидуально

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут рассчитывать на выплату компенсации. Такое начисление будет производиться с 1 января 2024 года.

Деньги будут поступать из-за повреждения и уничтожения отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Предоставление такой выплаты ничем не будет отличаться от механизма осуществления какой-либо компенсации в рамках программы "ЄВідновлення".

Этапы получения этой выплаты

зайти в "Дія" и осуществить подачу заявления;

комиссия должна рассмотреть документ;

определение размера выплаты.

При определении размера компенсации комиссия будет ориентироваться на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы будут иметь право на денежное начисление за поврежденное жилье, которое находится в оккупации.