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Новые соцвыплаты с 2024 года: кому из украинцев повезет с компенсацией

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 27 декабря 2023, 15:22
Украинская гривна. Фото GSMInfo

Размер начисления будет рассчитываться для каждого индивидуально

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут рассчитывать на выплату компенсации. Такое начисление будет производиться с 1 января 2024 года.

Деньги будут поступать из-за повреждения и уничтожения отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Предоставление такой выплаты ничем не будет отличаться от механизма осуществления какой-либо компенсации в рамках программы "ЄВідновлення".

Этапы получения этой выплаты

  • зайти в "Дія" и осуществить подачу заявления;
  • комиссия должна рассмотреть документ;
  • определение размера выплаты.

При определении размера компенсации комиссия будет ориентироваться на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы будут иметь право на денежное начисление за поврежденное жилье, которое находится в оккупации.

Теги:
#Компенсация #Социальные выплаты #Выплаты #Відновлення