Все ли так плохо? Почему и когда без финпомощи ЕС и США в Украине могут перестать платить пенсии и зарплаты

Украинцам грозят невыплата зарплат и пенсий, но не с 1 января

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в Украине уже в ближайшее время могут начаться проблемы с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам. Причиной тому может стать задержка финансовой помощи от США и ЕС.

Об этом министр заявила в интервью газете Financial Times. Всего необходимость во внешнем финансировании на 2024 год для Украины Юлия Свириденко оценила в 37,3 млрд долларов.

"Телеграф" спросил у экспертов, как получение Украиной долларов от Запада способствует выплатам пенсионерам и бюджетникам, которые осуществляются в гривне. И специалисты пояснили, что ситуация обстоит вовсе не так драматично, как можно было бы подумать со слов министра.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, финансирование дефицита госбюджета может осуществляться по двум основным механизмам:

Александр Охрименко

печатание гривны на необходимую сумму, которая "обменивается" на иностранную валюту, в случае Украины – транш от США или ЕС;

"чистая" эмиссия, когда выпуск гривны на необходимую сумму осуществляется без ее "обмена" на иностранную валюту.

Допустим, государству не хватает на расходы 37,8 млрд грн, или примерно 1 млрд долларов. Если Украина получает 1 млрд долл. финансовой помощи, эти деньги просто кладут в НБУ, пополняя золотовалютные резервы (ЗВР) страны на миллиард долларов и обеспечивая печать 37,8 млрд грн, тем самым уравновешивая друг друга. В случае же, если 1 млрд долл. в Украину не поступает, а 37,8 млрд грн все равно печатают и направляют в экономику, то ЗВР уменьшаются на тот самый миллиард долларов.

По словам Александра Охрименко, говоря о кризисе из-за задержки траншей, Юлия Свириденко имела ввиду, что Украине будет лучше финансировать дефицит бюджета именно по схеме "компенсации" выпуска гривны долларами, полученными от США или ЕС. При этом Украина имеет запас прочности, ведь ее ЗВР по итогам ноября по данным НБУ составляли 38,8 млрд долларов.

"Благодаря золотовалютным резервам, у Украины есть запас прочности и без траншей ЕС или США, по моим подсчетам, как минимум до апреля 2024 года, а по итогам 1 квартала уже можно говорить о возможности реальных проблем с выплатой зарплат и пенсий. Пока же резервы есть", — уверяет собеседник "Телеграфа".

По словам Александра Охрименко, правительство явно не желает разгонять инфляцию и потому рассчитывает на финансирование бюджетного дефицита гривной с одновременной заменой ее долларами в ЗВР.

"Если в январе Нацбанк начнет печатать гривну, чтобы покрыть дефицит не пополняя ЗВР, в 2024-м нас ожидает инфляция в куда бо́льших масштабах чем в текущем году (сейчас это около 4,6%. — Ред.)", — резюмирует эксперт.

Экономический эксперт Борис Кушнирук поясняет желание правительства финансировать дефицит госбюджета с одновременным пополнением ЗВР тем фактом, что золотовалютные резервы могут пригодиться Украине в будущем. Например, если придется покупать оружие, а не получать бесплатно, как сейчас.

"Пока мы имеем 39 миллиардов долларов, у нас есть запас прочности, но в случае закупок оружия этот запас будет сильно сокращаться", — пояснил собеседник "Телеграфа".

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что будущий 2024-й год будет еще более тяжелым для Украины.