Деяким пенсіонерам у 2024 році двічі підвищать виплати: названо важливу умову

Зміна виплат пов’язана зі зростанням мінімальної заробітної плати

Наступного року деяким пенсіонерам піднімуть пенсію двічі. На збільшення виплат можуть розраховувати українці віком від 65 років.

Допомога збільшиться для пенсіонерів, у яких достатньо трудового стажу. Це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, повідомляє портал "На пенсії".

Зростання виплат пов’язане зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні. Вона з 1 січня становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня — 8000 грн.

Мінімальна пенсія в Україні має бути не менше ніж 40% від мінімальної зарплати. Відповідно, державна допомога на початку 2024 року збільшиться до 2840 грн, а з 1 квітня — до 3200 грн.

Крім цього, пенсіонери, що працюють, можуть розраховувати на індексацію. Вже у квітні 2024 року буде здійснено перерахунок виплат. Однак це буде можливим, якщо в бюджеті вистачить коштів. У Кабміні раніше зробили заяву щодо пенсій, наголосивши, що на індексацію грошей може не бути.

Нагадаємо, що у 2023 році пенсії для українців від 65 років не переглядалися. Це пов’язано із заморожуванням мінімальної зарплати.

Раніше "Телеграф" писав про виплати для пенсіонерів від ООН. Але здобути їх зможуть не всі. Право на допомогу мають лише ті пенсіонери, які відповідають трьом вимогам.