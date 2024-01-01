В Украине выросли пенсии и минимальная зарплата: кто получит больше уже с 1 января

Част социальных выплат увеличится

На 2024-й год в Украине запланирован рост социальных стандартов, который будет связан с повышением прожиточного минимума. Должны также провести индексацию пенсий, однако это зависит от того, будут ли в бюджете деньги на повышение.

О том, что изменится в Украине с 1 января 2024 года, рассказывается в материале "Телеграфа". Самой приятной новостью, безусловно, станет рост социальных стандартов.

Так, минимальная зарплата вырастет с 6700 до 7100 гривен. Прожиточный минимум в среднем повысится с 2 589 до 2 920 гривен, в том числе 3 023 гривен для трудоспособных лиц. Минимальная пенсия возрастет с 2093 по 2361 гривны.

При этом этот рост станет только первым в 2024 году, так уже в апреле минимальная зарплата вырастет до 8 000 гривен. Кроме того, 1 марта планируют провести индексацию пенсий, то есть произойдет рост в среднем на 20%.

Детальнее об изменениях, с которых для украинцев начнется новый год, читайте в материале "Телеграфа": Зарплаты и пенсии растут, тарифы замерли, а пенсий надо ждать дольше — что изменится с 1 января 2024 года

Также мы рассказывали о том, кто из украинцев в 2024 году может рассчитывать на получение выплат за особые заслуги. Выплата будет производиться в виде надбавки к пенсии. Максимальный размер начисления составляет 4200 гривен.