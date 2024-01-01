В Україні виросли пенсії та мінімальна зарплата: хто отримає більше вже з 1 січня

Частина соціальних виплат збільшиться

На 2024 рік в Україні заплановано зростання соціальних стандартів, яке буде пов’язане з підвищенням прожиткового мінімуму. Мають також провести індексацію пенсій, проте це залежить від того, чи будуть у бюджеті гроші на підвищення.

Про те, що зміниться в Україні з 1 січня 2024 року, розповідається у матеріалі "Телеграфа". Найприємнішою новиною, безперечно, стане зростання соціальних стандартів.

Так, мінімальна зарплата зросте із 6 700 до 7 100 гривень. Прожитковий мінімум у середньому підвищиться з 2 589 до 2 920 гривень, у тому числі 3 023 гривень для працездатних осіб. Мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні.

При цьому це зростання стане лише першим у 2024 році, тож уже у квітні мінімальна зарплата зросте до 8 000 гривень. Крім того, 1 березня планують провести індексацію пенсій, тобто зростання в середньому на 20%.

Детальніше про зміни, з яких для українців розпочнеться новий рік, читайте у матеріалі "Телеграфа": Зарплати та пенсії зростають, тарифи завмерли, а на пенсії треба чекати довше — що зміниться з 1 січня 2024 року

Також ми розповідали про те, хто з українців у 2024 році може розраховувати на отримання виплат за особливі заслуги. Виплата проводитиметься у вигляді надбавки до пенсії. Максимальний розмір нарахування становить 4200 гривень.