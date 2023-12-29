Зарплати та пенсії зростають, тарифи завмерли, а на пенсії треба чекати довше — що зміниться з 1 січня 2024 року

На українців чекає маса змін вже в перший рік нового року

Новий 2024 рік зустріне українців численними змінами, більша частина яких буде досить приємною. Щоправда, у цій бочці меду не обійдеться і без ложки дьогтю.

"Телеграф" підготував список змін, з яких для українців розпочнеться новий рік. І треба сказати, що поки що більшість українців 1 січня швидше асоціюватимуться з позитивом.

Зростання мінімальної зарплати та пенсії

Найприємнішою новиною, безперечно, стане зростання соціальних стандартів:

мінімальної зарплати із 6700 до 7100 гривень;

прожиткового мінімуму в середньому з 2589 до 2920 гривень, зокрема 3023 гривень для працездатних осіб;

мінімальної пенсії з 2093 до 2361 гривні.

При цьому це зростання стане лише першим у 2024 році, так уже у квітні мінімальна зарплата зросте до 8000 гривень, а 1 березня відбудеться індексація пенсій, тобто відбудеться її зростання в середньому на 20%.

Водночас мінімальна зарплата все одно виявиться вдвічі меншою за середню зарплату в Україні, яка 2023-го становила 18 500 гривень.

Податки для ФОПів зростуть

Втім, хороша новина про зростання мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму для одних означає, що українці-ФОПи платитимуть більше податків, оскільки їхній розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму. До мінімальної зарплати прив’язаний ліміт доходу.

Так, тепер максимальний дохід для ФОПів, залежно від групи, з 1 січня 2024 року становитиме:

першої групи (167 мінімальних зарплат) — 1,185 млн грн;

другої групи (834 мінімальні зарплати) — 5,921 млн грн;

третьої групи (1167 мінімальних зарплат) — 8,285 млн грн.

Якщо ліміт буде перевищено, доведеться переходити в іншу групу зі збільшеним розміром ставки єдиного податку.

Втім, насправді з 1 січня єдиний податок зросте не для всіх, а лише для 1-ї та 2-ї груп — до 302,3 грн для першої групи (10% від прожиткового мінімуму) та до 1420 гривень для другої групи (20 % від мінімальної зарплати (7100 гривень). Третя група ФОПів, як і раніше, платитиме від 3% (платники ПДВ) до 5% (неплатники ПДВ).

Натомість єдиний соціальний внесок (ЄСВ) зросте для всіх і становитиме 1562 гривні (22% від мінімальної зарплати) із 1442 гривень 2023-го.

Тарифи ЖКГ поки не зростають

Вже традиційно гарною новиною стане і те, що тарифи на природний газ і тепло не зростатимуть, ще 2022-го Верховна Рада прийняла мораторій на їхнє зростання до кінця війни, і шість місяців після неї. Тобто за газ "Нафтогазу" ми, як і раніше, платимо 7,96 грн за кубометр.

Щоправда, цей мораторій не поширюється на інші тарифи, але їхнє зростання теж не планується, вода поки що дорожчати не буде, а 27 грудня Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань щодо електроенергії до кінця квітня. Тобто до 1 травня українці платитимуть, як і раніше, 2,64 грн за 1 кВт електроенергії, а ось потім не виключено зростання тарифів.

Якщо з оплатою існуючих тарифів є проблеми — можна оформити субсидію.

Виплати на дітей зростуть, а для ВПО залишаться колишніми

Також зростуть деякі соціальні виплати на дітей, оскільки вони розраховуються як різниця між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за півроку. Максимальний розмір допомоги у 2024 році становитиме:

на дітей до шести років – 2 563 грн;

на дітей від шести до 18 років – 3 196 грн.

Від 2,5 до 3,5 прожиткових мінімумів залежно від віку та наявності інвалідності платять на дітей, які перебувають під опікою. Тому розмір виплати з 1 січня становитиме:

на дітей віком до шести років 6 407,5 грн., з інвалідністю — 8 970,5 грн.;

на дітей віком від шести до 18 років ці суми становитимуть 7990 грн та 11186 грн відповідно.

При цьому соцвиплати для ВПО залишаться тими ж самими що й зараз — 2000 гривень здоровим дорослим та 3000 гривень — дітям та інвалідам.

Працювати на пенсію доведеться довше

Зворотною стороною зростання пенсій нинішніх пенсіонерів стане той факт, що з 1 січня набуде чинності новий етап пенсійної реформи. Тепер для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 31 рік страхового стажу, у 63 роки – від 21 до 31 року, та у 65 років – не менше 15 років.

Втім, стаж, який бракує, можна буде "докупити", з 1 січня 2024 року заплативши за кожен місяць 1562 гривні (22% від мінімальної зарплати або ЄСВ).

Тепер землю зможуть купувати фірми

Також з 1 січня набуде чинності новий етап реформи ринку землі, за яким купувати землю с/г призначення зможуть і юридичні особи. Фізособи ж зможуть володіти до 10 тисяч гектарів.

За даними Мінагрополітики та продовольства, зараз приватні власники набули 513 тисяч гектарів українських земель, а середня ціна 1 га становить 39 тисяч гривень.

Запрацює програма компенсації зруйнованого житла

З 1 січня почне діяти механізм виплати державою компенсації за ремонт зруйнованого війною житла, який українці виконували власним коштом. У цьому сенсі дія програми буде паралельною програмі державного кредитування купівлі житла "єОселя" під 3-7%. Скористатися програмою можуть усі, хто підпадає під вимоги, а ВПО можуть отримати ще й пільгове кредитування.

Кредити на чесних умовах

Також з 1 січня небанківські фінустанови будуть зобов’язані на сайтах та в рекламі розкривати всі умови споживчого кредитування. Таке рішення НБУ затвердив у жовтні, проте компаніям було надано час на адаптацію.

Втім, може так статися, що вже у січні у держави розпочнуться проблеми із виплатою пенсій та зарплат бюджетникам, про що попереджає міністр економіки Юлія Свириденко.