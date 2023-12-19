"єОселя" від держави під 7% запрацювала: скільки українців придбали житло за цією програмою

На фінансування держава витратила мільярди

З 1 серпня в Україні почала працювати оновлена програма державного кредитування купівлі житла "єОселя". До того купити житло за пільговою ставкою у 3-7% річних могли лише деякі пільгові категорії українців. У результаті за час дії програми своїм житлом змогли придбати майже 6 тисяч українських сімей.

Такі дані навів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Diia Summit, присвяченому діджиталізації в Україні, повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

Як уточнив глава уряду, на купівлю житла для учасників держпрограми з бюджету було витрачено близько 8,6 млрд грн, а власниками житла стали 5811 українських сімей. Зауважимо, що державну програму "єОселя" було запущено у жовтні 2022 року і спочатку призначалося для допомоги у купівлі житла пільговим категоріям. Останні мали платити за користування кредитом лише від 3 до 7%.

З 1 серпня 2023 року стати учасником "єОселя" могли вже всі українці, які не мають свого житла, або мають його недостатньо (не більше 52,5 кв. м на сім’ю плюс 21 "квадрат" на кожного наступного члена сім’ї).

Як раніше підрахував "Телеграф", залежно від процентної ставки, початкового внеску, ціни квартири, швидкості погашення кредиту та інших факторів за програмою "єОселя", щомісячний платіж може становити від 180 до 550 доларів.

На ринку нерухомості та у банківській сфері України очікують, що розширення програми "єОселя" дозволить серйозно підняти попит на ринку житла.