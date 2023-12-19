"єОселя" от государства под 7% заработала: сколько украинцев приобрели жилье по этой программе

На финансирование государство потратило миллиарды

С 1 августа в Украине заработала обновленная программа государственного кредитования покупки жилья "єОселя". До того купить жилье по льготной ставке в 3-7% годовых могли только некоторые льготные категории украинцев. В итоге за время действия программы своим жильем смогли обзавестись почти 6 тысяч украинских семей.

Такие данные привел премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме Diia Summit, посвященном диджитализации в Украине, сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Как уточнил глава правительства, на покупку жилья для участников госпрограммы из бюджета были израсходованы около 8,6 млрд грн, а владельцами жилья стали 5811 украинских семей. Заметим, что государственная программа "єОселя" была запущена в октябре 2022 года и изначально предназначалась для помощи в покупке жилья льготным категориям. Последние должны были платить за пользование кредитом всего от 3 до 7%.

С 1 августа 2023 года же стать участником "єОселя" могли уже все украинцы, не имеющие своего жилья, или имеющие его недостаточно (не более 52,5 кв. м на семью плюс 21 "квадрат" на каждого следующего члена семьи).

Как ранее подсчитал "Телеграф", в зависимости от процентной ставки, первоначального взноса, цены квартиры, скорости погашения кредита и других факторов по программе "єОселя", ежемесячный платеж может составлять от 180 до примерно 550 долларов.

На рынке недвижимости и в банковской сфере Украины ожидают, что расширение программы "єОселя" позволит серьезно поднять спрос на рынке жилья.