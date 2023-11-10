"Комфортное жилье" в Киеве: дома стоят на "уведенной" у государства земле, а подвалы залиты водой (видео)

Жилмассив введен в строй весной, но жильцы уже жалеют что въехали в заливаемые дома

В то время как Киев сотрясают скандалы, связанные с попытками застроить престижные районы столицы, не останавливаясь перед уничтожением исторических памятников, уже построенные дома в спальных районах заливает водой. Из-за этого страдают жильцы, всего год назад въехавшие в квартиры и отдавшие за них десятки тысяч долларов.

Так, в соцсетях появилось видео из залитого водой подвала дома по улице Всеволода Змиенко, 21. По словам автора ролика, затопления происходит регулярно — из-за повышенной влажности на стенах образовался грибок, разрушаются основные конструкции, вода просачивается сквозь плитку пола, а кладовки буквально стоят в воде.

Настоящий потоп

Как говорит автор видео, речь идет о микрорайоне "Варшавский плюс", застройщиком которого является один из лидеров строительного рынка Киева — группа компаний Stolitsa Group. Действительно, на сайте компании, где словно в насмешку звучит слоган "создаем комфортное жилье", указан ЖК "Варшавский плюс" как такой, где все жилье уже продано, а дома введены в эксплуатацию.

Действительно, по данным портала ЛУН, ЖК "Варшавский плюс" введен в эксплуатацию и весь 21 жилой дом в нем официально достроен (последний — в апреле 2023 года). Правда, кое-где еще распродают 2-комнатные квартиры с ценой квадратного метра в 40 000 гривен (2,75 млн грн за апартаменты).

И за эти немалые деньги новые жильцы получили жилье с залитыми подземными водами подвалами, так что сколько простоят дома на таком шатком фундаменте — неизвестно. Неудивительно, что спустя год после ввода жилья в эксплуатацию в этом самом доме уже продают квартиры жильцы, желающие съехать, и за 1-комнатную квартиру площадью в 36 "квадратов" просят 3,2 млн грн.

Варшавский плюс на карте

Но могло ли быть иначе, если еще на стадии строительства ЖК "Варшавский плюс" приобрел славу одного из самых скандальных в столице.

Скандал за скандалом

Как писал в свое время OBOZREVATEL, инвестор строительства ЖК — ООО "Конкорд-ДС Плюс", согласовал с Минрегионом отклонения от строительных норм:

менее двух окон на секцию, в комнатах где хранят горючие материалы были окна меньше чем требуемые по размеру;

слишком узкие коридоры в 1,6 метра при норме не менее 1,8 м;

нельзя размещать лифты прямо у стен квартир, но в "Варшавском Плюс" есть жилье, где комната соседствует с шахтой подъемника ;

в двух— и трехкомнатных квартирах должны быть раздельные санузлы, но в "Варшавском Плюс" совмещенные в двухкомнатных квартирах.

превышена этажность, вместо максимальной в 20-23, и то не везде, дома получились по 25-26 этажей.

Но и это далеко не полный перечень проблем, основная из которых — 9 гектаров земли. И с ней связан даже не скандал, а настоящий криминал.

Еще в 2021 году "Наші гроші" сообщали об "уводе" у ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица" сотен гектаров во времена президентства Виктора Януковича. И активным получателем этой земли было ООО "Конкорд-ДС Плюс", у которой в 2021-м госпредприятие пыталось через суд некоторые участки этой земли вернуть.

Но, согласно уголовному производству № 62022000000000239 от 5 мая 2022 года на землях с/х назначения, принадлежавших агрокомбинату и не подлежавших приватизации, были возведены ряд жилых комплексов, в том числе "Варшавский плюс", по заказу самого госпредприятия.

Следствие считает - землю украли

Суть схемы по лишению государства земель, по мнению следствия, заключалась в том, что ГП заключало инвестиционные договора, по которым предоставлял свою землю для ее застройки.

Компания Stolitsa Group является одним из крупнейших застройщиков Киева, чему в немалой степени способствуют связи владельцы компании Владиславы Молчановой. Например, ее бизнес-партнером называют главу постоянной комиссии по экологической политике Киеврады Дениса Москаля.

Владислава Молчанова

При этом компания то и дело попадает в скандалы. Так, еще до войны ее обвиняли в рейдерстве крупного рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", а летом — в строительстве ЖК около столичных озер Тяглое и Небреж в нарушение всяких экологических требований.

Впрочем, "Варшавский плюс" — далеко не единственный скандальный жилой комплекс в Киеве, ведь некоторые из них успевают приобрести дурную славу еще на стадии строительства.