"Комфортне житло" у Києві: будинки стоять на "уведеній" у держави землі, а підвали залиті водою (відео)

Житловий масив введений в дію навесні, але мешканці вже шкодують що в’їхали в будинки, що заливаються.

У той час, як Київ стрясають скандали, пов’язані зі спробами забудувати престижні райони столиці, не зупиняючись перед знищенням історичних пам’яток, вже збудовані будинки в спальних районах заливає водою. Через це страждають мешканці, які рік тому в’їхали в квартири і віддали за них десятки тисяч доларів.

Так, у соцмережах з’явилося відео із залитого водою підвалу будинку на вулиці Всеволода Змієнка, 21. За словами автора ролика, затоплення відбувається регулярно — через підвищену вологість на стінах утворився грибок, руйнуються основні конструкції, вода просочується крізь плитку підлоги, а комори буквально стоять у воді.

Справжній потоп

Як каже автор відео, йдеться про мікрорайон "Варшавський плюс", забудовником якого є один із лідерів будівельного ринку Києва — група компаній Stolitsa Group. Справді, на сайті компанії, де немов у насмішку звучить слоган "створюємо комфортне житло", вказано ЖК "Варшавський плюс" як такий, де все житло вже продано, а будинки введені в експлуатацію.

Дійсно, за даними порталу ЛУН, ЖК "Варшавський плюс" введено в експлуатацію і весь 21 житловий будинок у ньому офіційно добудовано (останній — у квітні 2023 року). Щоправда, де-не-де ще розпродають 2-кімнатні квартири з ціною квадратного метра в 40 000 гривень (2,75 млн грн за апартаменти).

І за ці чималі гроші нові мешканці отримали житло із залитими підземними водами підвалами, тож скільки простоять будинки на такому хиткому фундаменті — невідомо. Не дивно, що через рік після введення житла в експлуатацію в цьому будинку вже продають квартири мешканці, які бажають з’їхати, і за 1-кімнатну квартиру площею в 36 "квадратів" просять 3,2 млн грн.

Варшавський плюс на карті

Але чи могло бути інакше, якщо ще на стадії будівництва ЖК "Варшавський плюс" набув слави одного з найскандальніших у столиці.

Скандал за скандалом

Як писав свого часу OBOZREVATEL, інвестор будівництва ЖК — ТОВ "Конкорд-ДС Плюс", погодив з Мінрегіоном відхилення від будівельних норм:

менше двох вікон на секцію, у кімнатах де зберігають горючі матеріали були вікна менші, ніж необхідні за розміром;

надто вузькі коридори в 1,6 метра за норми не менше 1,8 м;

не можна розміщувати ліфти прямо біля стін квартир, але у "Варшавському Плюс" є житло, де кімната сусідить із шахтою підйомника ;

у двох- та трикімнатних квартирах мають бути роздільні санвузли, але у "Варшавському Плюс" поєднані у двокімнатних квартирах.

перевищена поверховість, замість максимальної у 20-23, і то не скрізь, будинки вийшли по 25-26 поверхів.

Але це далеко не повний перелік проблем, основна з яких — 9 гектарів землі. І з нею пов’язаний навіть не скандал, а справжній кримінал.

Ще у 2021 році "Наші гроші" повідомляли про "уведення" у ДП "Агрокомбінат "Пуща-Водиця" сотень гектарів за часів президентства Віктора Януковича. І активним одержувачем цієї землі було ТОВ "Конкорд-ДС Плюс", у якої у 2021-му держпідприємство намагалося через суд деякі ділянки цієї землі повернути.

Але, згідно з кримінальним провадженням № 62022000000000239 від 5 травня 2022 року на землях с/г призначення, що належали агрокомбінату і не підлягали приватизації, було зведено низку житлових комплексів, у тому числі "Варшавський плюс", на замовлення самого держпідприємства.

Слідство вважає – землю вкрали

Суть схеми позбавлення держави земель, на думку слідства, полягала в тому, що ДП укладало інвестиційні договори, за якими надавав свою землю для її забудови.

Компанія Stolitsa Group є одним із найбільших забудовників Києва, чому значною мірою сприяють зв’язки власники компанії Владислави Молчанової. Наприклад, її бізнес-партнером називають голову постійної комісії з питань екологічної політики Київради Дениса Москаля.

Владислава Молчанова

При цьому компанія постійно потрапляє у скандали. Так, ще до війни її звинувачували у рейдерстві великого ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", а влітку — у будівництві ЖК біля столичних озер Тягле та Небреж, порушуючи будь-які екологічні вимоги.

Втім, "Варшавський плюс" — далеко не єдиний скандальний житловий комплекс у Києві, адже деякі з них встигають здобути погану славу ще на стадії будівництва.