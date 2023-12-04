Не потрапити до боргового капкану: банкір дав п’ять порад як правильно взяти споживчий кредит

Споживче кредитування в Україні зростатиме

У другій половині грудня банкіри очікують на невеликий бум споживчого кредитування, пов’язаний із розпродажами напередодні Нового року. У цей період не тільки зросте кількість виданих кредитів, а й приблизно на 5% впаде відсоткова ставка за ними.

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв розповів "Телеграфу", як найвигідніше взяти кредит. За його словами, найчастіше українці беруть позики від 10 до 50 тисяч гривень або користуються кредитними лімітами карток у розмірі від 5 до 20 тисяч гривень. А купують найчастіше побутову техніку.

За словами Дмитра Замотаєва, щоб уникнути зайвих витрат, слід дотримуватися низки правил, коли береш кредит:

за необхідності отримання кредиту, передусім, звертатися до банків, у яких діють партнерські програми і які можуть запропонувати кілька варіантів-програм для погашення кредиту (це може суттєво пом’якшити фінансові умови за кредитом);

чітко планувати власні фінансові можливості для своєчасного погашення кредиту (найвигіднішим для позичальника буде той кредит, який вимагатиме першого внеску у розмірі від 10% до 30% вартості запланованої купівлі);

поцікавитися наявністю прихованих комісій або платежів, які можуть стати додатковим та непотрібним навантаженням на позичальника;

для отримання кредиту обирати банківську установу, яка пропонує широкий вибір кредитних програм разом із простими та зрозумілими умовами та швидким прийняттям рішення про його отримання;

поцікавитися, чи банк, у разі виникнення непереборних (форс-мажорних) обставин, готовий запропонувати додаткову відстрочку, перекредитувати і на яких умовах.

"Доступність кредитування є виразником не просто стабільності, а й сталого розвитку країни. Згідно з прогнозами, незважаючи на війну, 2024 року ситуація в економіці покращуватиметься, що позначиться на загальних доходах громадян, і це побічно впливатиме на розвиток споживчого кредитування", — підсумував Дмитро Замотаєв.

Зауважимо, що з останніми законодавчими змінами по-новому виглядатиме ситуація в одному із сегментів ринку кредитування – із позиками від мікрофінансових організацій.