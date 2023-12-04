Не попасть в долговой капкан: банкир дал пять советов как правильно взять потребительский кредит

Потребительское кредитование в Украине будет расти

Во второй половине декабря банкиры ожидают небольшой бум потребительского кредитования, связанный с распродажами накануне Нового года. В этот период не только вырастет число выданных кредитов, но и примерно на 5% упадет процентная ставка по ним.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев рассказал "Телеграфу", как выгоднее всего взять кредит. По его словам, чаще всего украинцы берут займы от 10 до 50 тысяч гривен или же пользуются кредитными лимитами карт в размере от 5 до 20 тысяч гривен. А покупают чаще всего бытовую технику.

По словам Дмитрия Замотаева, чтобы избежать лишних расходов, следует соблюдать ряд правил, когда берешь кредит:

при необходимости в получении кредита, прежде всего, обращаться к банкам, в которых действуют партнерские программы и которые могут предложить несколько вариантов-программ для погашения кредита (это может существенно смягчить финансовые условия по кредиту);

четко планировать собственные финансовые возможности для своевременного погашения кредита (наиболее выгодным для заемщика будет тот кредит, который потребует первого взноса в размере от 10% до 30% стоимости запланированной покупки);

поинтересоваться наличием скрытых комиссий или платежей, которые могут стать дополнительной и ненужной нагрузкой на заемщика;

для получения кредита выбирать банковское учреждение, которое предлагает широкий выбор кредитных программ вместе с простыми и понятными условиями и быстрым принятием решения о его получении;

поинтересоваться, готов ли банк, в случае возникновения непреодолимых (форс-мажорных) обстоятельств, предложить дополнительную отсрочку, перекредитовать и на каких условиях.

"Доступность кредитования является выразителем не просто стабильности, но и устойчивого развития страны. Согласно прогнозам, несмотря на войну, в 2024 году ситуация в экономике будет улучшаться, что скажется на общих доходах граждан, и это будет косвенно влиять на развитие потребительского кредитования", — подытожил Дмитрий Замотаев.

Заметим, что с последними законодательными изменениями по-новому будет выглядеть ситуация в одном из сегментов рынка кредитования – с займами от микрофинансовых организаций.