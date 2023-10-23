Стоит ли брать ипотеку в 2024-м году? Банкир рассказала, сколько придется платить

Снижение учетной ставки до 20% побуждает банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных программ

Начавшееся в сентябре снижение учетной ставки НБУ открыло ряд возможностей перед украинцами. Одна из них – размещение средств на депозитах перед тем, как ставки по ним упадут. Но кроме того улучшается ситуация для тех, кто хотел бы взять жилье в ипотеку, ведь кредиты теперь неминуемо будут дешеветь.

Об этом "Телеграфу" рассказала первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева. По ее мнению, снижение размера учетной ставки до 20% побуждает банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и, в частности, ипотечных программ.

Особый интерес могут представлять общие ипотечные программы банков и девелоперов, по которым банк может предложить самые низкие процентные ставки:

программа со сроком погашения до 3 лет: в зависимости от первоначального взноса средние ставки составят от 7% до 12% годовых.

программа до 5 лет со средними ставками от 11% до 14% годовых;

ипотечная программа на 20 лет: 4% на первый год и 19% на последующие 19 лет.

Несмотря на изменения курса доллара и ожидаемую девальвацию гривны, пусть и плавную, цена жилья в Украине все равно не вырастет, считают девелоперы. А значит, можно будет взять ипотечный кредит по более низким ставкам.

"При благоприятных экономических, политических и военных условиях ожидается, что к концу года учетная ставка может снизиться до 18% годовых, а к концу 2024 года потенциально может сократиться до 15%. Иными словами, велика вероятность, что в дальнейшем размер ставок по ипотечным кредитам будет снижаться, что будет побуждать комбанки развивать собственные ипотечные программы. Соответственно количество граждан, которые смогут стать владельцами жилья, существенно возрастет", — прогнозирует Елена Дмитриева.

По мнению банкира, еще до конца 2023 года число выданных банками ипотечных кредитов может вырасти на 20%. А ведь еще есть и государственная льготная ипотечная программа "єОселя", которую продолжат на 2024-й год.