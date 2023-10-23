Чи варто брати іпотеку у 2024-му році? Банкір розповіла, скільки доведеться платити

Зниження облікової ставки до 20% спонукає банки до розвитку та покращення умов широкого спектра кредитних програм

Зниження облікової ставки НБУ, що почалося у вересні, відкрило низку можливостей перед українцями. Одна з них – розміщення коштів на депозитах перед тим, як ставки по ним впадуть. Але, крім того, покращується ситуація для тих, хто хотів би взяти житло в іпотеку, адже кредити тепер неминуче дешевшатимуть.

Про це "Телеграфу" розповіла перший заступник голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва. На її думку, зниження розміру облікової ставки до 20% спонукає банки до розвитку та покращення умов широкого спектра кредитних та, зокрема, іпотечних програм.

Особливий інтерес можуть становити загальні іпотечні програми банків та девелоперів, за якими банк може запропонувати найнижчі відсоткові ставки:

програма зі строком погашення до 3 років: залежно від початкового внеску середні ставки становитимуть від 7% до 12% річних.

програма до 5 років із середніми ставками від 11% до 14% річних;

іпотечна програма на 20 років: 4% на перший рік та 19% на наступні 19 років.

Попри зміни курсу долара та очікувану девальвацію гривні, нехай і плавну, ціна житла в Україні все одно не зросте, вважають девелопери. Отже, можна буде взяти іпотечний кредит за нижчими ставками.

"За сприятливих економічних, політичних та воєнних умов очікується, що до кінця року облікова ставка може знизитися до 18% річних, а до кінця 2024 року потенційно може скоротитися до 15%. Іншими словами, велика ймовірність, що надалі розмір ставок за іпотечними кредитами знижуватиметься, що спонукатиме комбанки розвивати власні іпотечні програми. Відповідно, кількість громадян, які зможуть стати власниками житла, істотно зросте", — прогнозує Олена Дмітрієва.

На думку банкіра, ще до кінця 2023 року кількість виданих банками іпотечних кредитів може зрости на 20%. А ще є й державна пільгова іпотечна програма "єОселя", яку продовжать на 2024 рік.