У грудні буде пізно: банкір розповів, як українцям заробити на депозитах

Банкір пояснив, чому депозит зараз вигідніший, ніж буде наприкінці року.

Облікова ставка Нацбанку України впливає не лише на курс долара, а й вигідність розміщення грошей на депозитах. І у жовтні-листопаді для цього будуть найкращі умови.

Таку думку висловив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку " Дмитро Замотаєв. За його словами, це буде пов’язане із тенденцією до зниження облікової ставки НБУ.

Після того, як НБУ знизив облікову ставку до 22%, не пізніше жовтня більше половини банків запустять нові депозитні програми, за яких середня відсоткова ставка становитиме 15% у гривні при депозиті у 3-6 місяців і 14-15% — на термін 9 -12 місяців.

Оскільки зараз в Україні спостерігається невелике економічне зростання, а інфляція, навпаки, знижується порівняно з минулим роком, на депозитах можна буде заробити, вважає експерт. Розмір чистого прибутку може становити 4-5% у гривні на депозитах до шести місяців та не менше 5% для депозитів на строк до одного року.

Також, за словами банкіра, з жовтня і до кінця року кількість гривневих депозитів у банківській системі може зрости приблизно на 12%, а частка вкладів терміном до шести місяців може становити до 60% усіх нових депозитів.

При цьому через ймовірне нове зниження НБУ облікової ставки у грудні на 1-2%, саме жовтень-листопад є найбільш підходящим часом для відкриття депозитів, оскільки в грудні ставки за ними впадуть.

"Очікується, що найближчими місяцями прибутковість депозитів продовжить знижуватися, що спонукатиме громадян відкривати вклади саме зараз — поки ставки максимально привабливі", — прогнозує банкір.

У той же час доларові депозити не будуть такими вигідними, вважає експерт, починаючи з травня після зміцнення гривні, почали зростати відсотки за валютними вкладами і зараз вони досягли максимуму — до 3,5% за доларовими депозитами і до 2,5% — в євро. Таким чином, резюмує Дмитро Замотаєв, саме гривневі вклади будуть найвигіднішими для громадян.

Тим часом експерти вважають, що поки ситуація на валютному ринку буде стабільною і не чекають зростання курсу долара в жовтні, що й зробить гривневі депозити, як і раніше, вигідними.