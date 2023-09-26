В декабре будет поздно: банкир рассказал, как украинцам заработать на депозитах

Банкир объяснил, почему депозит сейчас выгоднее чем будет в конце года

Учетная ставка Нацбанка Украины влияет не только на курс доллара, но и выгодность размещения денег на депозитах. И в октябре-ноябре для этого будут лучшие условия.

Такое мнение высказал "Телеграфу" директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, это будет связано с тенденцией к снижению учетной ставки НБУ.

После того, как НБУ снизил учетную ставку до 22%, не позднее октября больше половины банков запустят новые депозитные программы, при которых средняя процентная ставка составит 15% в гривне при депозите в 3-6 месяцев и 14-15% — на сроке в 9-12 месяцев.

Поскольку сейчас в Украине наблюдается небольшой экономический рост, а инфляция, напротив, снижается в сравнении с прошлым годом, на депозитах можно будет заработать, считает эксперт. Размер чистой прибыли может составить 4-5% в гривне на депозитах до шести месяцев и не менее 5% для депозитов на срок до одного года.

Также, по словам банкира, с октября и до конца года количество гривневых депозитов в банковской системе может вырасти примерно на 12%, а доля вкладов на срок до шести месяцев может составить до 60% всех новых депозитов.

При этом из-за вероятного нового снижения НБУ учетной ставки в декабре на 1-2%, именно октябрь-ноябрь является наиболее подходящим временем для открытия депозитов, так как в декабре ставки по ним упадут.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы доходность депозитов продолжит снижаться, что будет побуждать граждан открывать вклады именно сейчас – пока ставки максимально привлекательны", — прогнозирует банкир.

В то же время долларовые депозиты не будут так выгодны, считает эксперт, начиная с мая после укрепления гривны, начали расти проценты по валютным вкладам и сейчас они достигли максимума – до 3,5% по долларовым депозитам и до 2,5% — в евро. Таким образом, резюмирует Дмитрий Замотаев, именно гривневые вклады будут наиболее выгодными для граждан.

Тем временем эксперты считают, что пока ситуация на валютном рынке будет стабильной и не ждут роста курса доллара в октябре, что и сделает гривневые депозиты по-прежнему выгодными.