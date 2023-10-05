Ціни на квартири у Києві: експерт дав невтішний прогноз щодо первинки

В Україні будівельна галузь оговтується від торішнього спаду

Експерти впевнено заявляють про те, що сфера будівництва в Україні починає виходити з "шокового стану". Цю тенденцію підтверджує ділова активність забудовників як у Києві, так і в інших регіонах країни.

Про це заявив фундатор компанії KAN Development Ігор Ніконов в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, забудовники готові активізуватися, проте працювати собі на збиток компанії точно не стануть.

Так, на думку експерта, ціни на первинне житло в столиці в найближчі кілька років, за умови збереження нинішньої військово-політичної ситуації, точно не почнуть стрімко падати, але й значного зростання також очікувати не доводиться.

"Не думаю, що ціна [житла] сильно підніматиметься, вона може трохи коливатися в діапазоні 5-7% [у бік підвищення], але не більше. Зрозумійте правильно, падіння гривні ніколи не пов’язувалися з реальними ситуаціями на ринку. Це якась керована ситуація і вже Нацбанк регулює цей процес", — зазначив Ігор Ніконов.

Більше про основні тренди на будівельному ринку, тиск на бізнес та умови відновлення будівництва ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю із забудовником Ігорем Никоновим під назвою "Коли люди купують квартиру на виплат — вони прив’язані до України": інтерв’ю з Ігорем Ніконовим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ринок нерухомості починає адаптуватися до військового стану. Після 24 лютого 2022 року в Україні введено в експлуатацію понад півтори сотні нових житлових комплексів. В умовах фактичної відсутності банківського кредитування девелопери самостійно інвестують у "заманухи", здатні зацікавити покупців та інвесторів.