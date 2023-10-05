Цены на квартиры в Киеве: эксперт дал неутешительный прогноз насчет первички

В Украине строительная отрасль оправляется от прошлогоднего спада

Эксперты с уверенностью заявляют о том, что сфера строительства в Украине начинает выходить из "шокового состояния". Данную тенденцию подтверждает деловая активность застройщиков как в Киеве, так и других регионах страны.

Об этом заявил основатель компании KAN Development Игорь Никонов в интервью "Телеграфу". По его словам, застройщики готовы активизироваться, однако работать себе в убыток компании точно не станут.

Так, по мнению эксперта, цены на первичное жилье в столице в ближайшие пару лет, при условии сохранения нынешней военно-политической ситуации, точно не начнут стремительно падать, но и значительно роста также ожидать не приходится.

"Не думаю, что цена [жилья] будет сильно подниматься, она может немного колебаться в диапазоне 5-7% [в сторону повышения], но не больше. Поймите правильно, падения гривны никогда не связывались с реальными ситуациями на рынке. Это некая управляемая ситуация и уже Нацбанк регулирует данный процесс", — отметил Игорь Никонов.

Больше об основных трендах на строительном рынке, давлении на бизнес и условиях восстановления строительства вы можете прочитать в полной версии интервью с застройщиком Игорем Никоновым под названием "Когда люди покупают квартиру в рассрочку — они привязаны к Украине": интервью с Игорем Никоновым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рынок недвижимости начинает адаптироваться к военному положению. После 24 февраля 2022 года в Украине введено в эксплуатацию более полутора сотен новых жилых комплексов. В условиях фактического отсутствия банковского кредитования девелоперы самостоятельно инвестируют в "заманухи", способные заинтересовать покупателей и инвесторов.