Кредиты в Украине подешевеют на 5%, но в "Глобус банке" объяснили нюанс

Период удешевления кредитов на 5% будет коротким

Уже в декабре процентная ставка по потребительским кредитам в Украине может упасть на 4-5%, что случится по двум причинам. Одна из них – снижение учетной ставки Нацбанка до 14-15% (падение на один-два процента), вторая – Новый год.

Об этом "Телеграфу" сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, также в декабре будет заложена тенденция по потребительским кредитам на первые два-три месяца 2024 года.

Как уверен банкир, до конца декабря снижение ставок по потребительским кредитам будет носить ситуативный характер и в основном коснется отдельных партнерских программ финансовых учреждений с ритейлерами в рамках предновогодних распродаж. Снижение ставок по таким программам составит в среднем 4-5%.

Впоследствии в зависимости от экономических и военных условий (прочности национальной валюты, развития экономики, постепенного освобождения украинских территорий и т.д.) вместе с развитием сегмента потребительского кредитования будет расти количество выданных кредитов.

"Более существенный и массовый пересмотр ставок по потребительским кредитам следует ожидать уже в новом финансовом году, когда банки будут активнее выходить на рынок с собственными кредитными программами. Можно сказать, что ожидается новый долговременный тренд: снижение процентов по потребительским кредитам с ужесточением конкуренции между банками за потребителя", — подчеркнул Дмитрий Замотаев.

Также эксперт подчеркнул, что в течение 2023 года по сравнению с 2022-м количество потребительских кредитов увеличилось почти на 50%. А в 2024 году количество выданных кредитов по сравнению с 2023-м может вырасти по меньшей мере в 1,5-2 раза и достигнет довоенных значений.

Дмитрий Замотаев также отметил, что наиболее распространенными потребительскими кредитами являются кредиты на приобретение товаров и использование кредитных банковских карт. По его данным, в 2023 году новые карточные кредиты выросли до 24%, а срочные кредиты – до 33,5% от уровня сентября 2021 года.

Что касается размеров потребительского кредита, то чаще всего украинцы берут займы от 10 до 50 тысяч гривен на срок от 3 до 12 месяцев, или же пользуются кредитными лимитами карт в размере от 5 до 20 тысяч гривен. А покупают чаще всего бытовую технику.

Также, по словам Дмитрия Замотаева, наиболее востребованными являются кредиты по совместным программам между банками и продавцами товаров, позволяющие заемщику рассчитывать на:

более низкую ставку;

двойную гарантию качества приобретенного товара и своевременного обмена в случае необходимости;

быстрое и удобное оформление ссуды;

дополнительные лояльные условия (скидки на дальнейшие покупки, гибкую систему рассрочки и т.п.).

В целом, по мнению банкиров, все чаще банки будут кооперироваться в деле потребительского кредитования с поставщиками товаров и услуг, заключая партнерские программы, что удобно всем сторонам.