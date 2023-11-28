Кредити в Україні подешевшають на 5%, але у "Глобус банку" пояснили нюанс

Період здешевлення кредитів на 5% буде коротким

Вже у грудні відсоткова ставка за споживчими кредитами в Україні може впасти на 4-5%, що станеться з двох причин. Одна з них – зниження облікової ставки Нацбанку до 14-15% (падіння на один-два відсотки), друга – Новий рік.

Про це "Телеграфу" повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, також у грудні буде закладено тенденцію щодо споживчих кредитів на перші два-три місяці 2024 року.

Як впевнений банкір, до кінця грудня зниження ставок за споживчими кредитами носитиме ситуативний характер і в основному торкнеться окремих партнерських програм фінансових установ з рітейлерами в рамках передноворічних розпродажів. Зниження ставок за такими програмами складе в середньому 4-5%.

Згодом залежно від економічних та військових умов (міцності національної валюти, розвитку економіки, поступового звільнення українських територій тощо) разом із розвитком сегменту споживчого кредитування зростатиме кількість виданих кредитів.

"Суттєвіший і масовий перегляд ставок за споживчими кредитами слід очікувати вже в новому фінансовому році, коли банки активніше виходитимуть на ринок із власними кредитними програмами. Можна сказати, що очікується новий довготривалий тренд: зниження відсотків за споживчими кредитами з посиленням конкуренції між банками за споживача", — підкреслив Дмитро Замотаєв.

Також експерт наголосив, що протягом 2023 року порівняно з 2022-м кількість споживчих кредитів збільшилася майже на 50%. А в 2024 році кількість виданих кредитів порівняно з 2023 може зрости щонайменше в 1,5-2 рази і досягне довоєнних значень.

Дмитро Замотаєв також зазначив, що найбільш поширеними споживчими кредитами є кредити на придбання товарів та використання кредитних банківських карток. За його даними, у 2023 році нові карткові кредити зросли до 24%, а термінові кредити – до 33,5% рівня вересня 2021 року.

Щодо розмірів споживчого кредиту, то найчастіше українці беруть позики від 10 до 50 тисяч гривень на термін від 3 до 12 місяців, або користуються кредитними лімітами карток у розмірі від 5 до 20 тисяч гривень. А купують найчастіше побутову техніку.

Також, за словами Дмитра Замотаєва, найбільш затребуваними є кредити за спільними програмами між банками та продавцями товарів, які дозволяють позичальнику розраховувати на:

нижчу ставку;

подвійну гарантію якості придбаного товару та своєчасного обміну у разі потреби;

швидке та зручне оформлення позички;

додаткові лояльні умови (знижки на подальші покупки, гнучку систему розстрочення тощо).

Загалом, на думку банкірів, все частіше банки кооперуватимуться у справі споживчого кредитування з постачальниками товарів та послуг, укладаючи партнерські програми, що зручно всім сторонам.