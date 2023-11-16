Чи стануть дешевшими? Банкір розповіла, як зміняться відсотки за кредитами до кінця року

Вже у грудні кредити можна буде брати ще дешевше

У зв’язку з політикою НБУ щодо зниження облікової ставки у 2023-му році можна буде очікувати падіння ставок за банківськими кредитами. До кінця року вони знизяться на 3-5%.

Про це "Телеграфу" розповіла перший заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва. За її прогнозом, цьому сприятиме ще одне зниження облікової ставки НБУ у грудні – приблизно на 1-2%.

Це має стати потужним поштовхом до зниження ставок за кредитами та розвитку партнерських програм банків з виробниками, постачальниками тих чи інших продуктів. Як стверджує фахівець, залучені під кредитні програми кошти стали дешевшими, а тому дозволяють комерційним банкам більш активно розвивати різні напрями кредитування, насамперед іпотеку, автокредитування, споживче кредитування та кредитування бізнесу (на придбання основних засобів бізнесу: широкого спектру обладнання, автотранспорту і т.д.).

Внаслідок дій НБУ іпотечні кредити вже подешевшали на 3%, становлячи, залежно від різних умов, від 7 до 19% річних, на 2-3% впали ставки з автокредитів (зараз до 12%), споживчі кредити також подешевшали на 2-3 відсотка та на 3% впали ставки з кредитування бізнесу.

Кредитів побільшає, в основному партнерських

Але головне – розвиток партнерських програм з рітейлерами, постачальниками, виробниками тих чи інших товарів, продукції та спільних програм між банками та девелоперами на придбання житла на первинному ринку – ще попереду. За її прогнозом, у першому кварталі 2024 року понад 60-70% усіх схвалених банківських кредитів припадатиме саме на спільні програми.

"Завдяки партнерським програмам позичальник отримує вигідніші умови кредиту: це додаткова гарантія якості придбаного товару, менший розмір кредитної комісії, швидке оформлення позички (у банківському додатку, відділенні банку або в компанії-продавця), гнучкіші умови розстрочки і т.д.", — наголосила експерт.

Олена Дмітрієва

На її думку, у грудні буде сформовано основні умови кредитних програм на перший квартал 2024 року. І залежно від виду позики, загальне зростання кількості виданих банківських кредитів з січня до березня 2024 року порівняно з аналогічним періодом поточного року може зрости мінімум на 15-20%. При цьому ще до кінця 2023 року ставка за кредитами може впасти на 1-2 відсотки.

Як найвигідніше взяти кредит – поради від банкіра

Також Олена Дмітрієва дала п’ять порад, як найбільш вигідно та безпечно взяти банківський кредит:

поцікавитися, які партнерські програми діють між банком та постачальником-продавцем необхідного товару. Партнерські програми передбачають низку переваг для покупця на кшталт зниження комісії за оформлення кредиту або можливість оформлення розстрочки на вигідних для позичальника умовах;

оптимальний перший внесок на купівлю житла, автомобіля чи побутових речей становить від 10% до 30% від вартості (що більший перший внесок, тим менше кредитне навантаження на позичальника);

у разі оформлення іпотечного кредиту на придбання житла на первинному ринку за умовами партнерських програм позичальник отримує додаткову гарантію надійності девелопера та може розраховувати на вигідніші кредитні ставки;

бажано поцікавитися розміром комісій та прихованих платежів (у надійних банках він не повинен перевищувати 2-3% від суми позики);

слід звернути увагу, чи є ставка за кредитом фіксованою, чи плаваючою, що може у майбутньому ускладнити своєчасне погашення позички.

"Економічний поступ під час війни стимулюватиме розвиток банківського кредитування: комерційні банки формують оптимальні кредитні умови за всіма видами позик, як, наприклад, іпотечні програми для придбання житла на первинному ринку або кредити на придбання основних засобів ведення бізнесу. Саме тому найближчим часом зростання кількості позичальників буде вагомою: з другої половини грудня настане найзручніший час для потенційних клієнтів оформити максимально вигідний для них кредит", — підсумувала Олена Дмітрієва.

Як прогнозує перший заступник голови правління "Глобус Банку", ще найкращі умови для кредитування бізнесу настануть у 2024-му році.