Економія до 50%: як "теплий" кредит збереже українцям гроші взимку

При реалізації проекту можна заощадити до 50% на опаленні, а фінансувати його за допомогою компенсаційних механізмів

Наближення холодів зробило ще актуальнішим питання утеплення на зиму. Можна використовувати різні лайфхаки, а можна вирішити проблему раз і назавжди.

Про це "Телеграфу" розповіли директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк та голова правління "Глобу Банку" Сергій Мамедов. У цьому допоможе участь товариств співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у держпрограмі "Енергодом".

Єгор Фаренюк навів конкретні приклади такої ефективності. Так, ОСББ "П’ятницька, 72/74" у Рівному (невеликий будинок на шість квартир) вдалося досягти економії енергії на рівні 46,3%. Мешканці реалізували проект загальною вартістю 2,1 млн. грн. (грант Фонду – 1,1 млн. грн.). Кожна квартира за рік заощаджуватиме на опаленні 10,5 тис. грн.

ОСББ "Лазурна, 50А" (Миколаїв) завершило роботи за програмою "Енергодом" загальною вартістю 12,9 млн. грн., з яких понад 9 млн. грн. – це грант Фонду енергоефективності. Скорочення споживання енергії становить понад 31%. А річна економія коштів на потреби опалення в одній квартирі становить 6 тис. грн.

За державною програмою "Енергодім" члени ОСББ можуть розробити проект з утеплення будинку та фінансувати його за рахунок держави – близько 40% вартості проекту, але не більше 2 млн грн. Решту можна взяти, наприклад, у банків-партнерів програми.

Так, за словами Сергія Мамедова, банк уклав договір про партнерство та часткову компенсацію з Львівською облдержадміністрацією, а незабаром до нього додадуться ще низка областей. У результаті учасники програми "Енергодім" зможуть отримати кредит без застави, без первісного внеску під 16% терміном на п’ять років, і завдяки компенсаторним програмам позичальники зменшать свої витрати.

За словами банкіра, наступного року може бути оформлено не менше 300 енергокредитів на загальну суму понад 500 млн грн, і дві третини з них припадуть саме на ті регіони, де діятимуть партнерські програми з відшкодування.

Як повідомляв "Телеграф", з липня українцям спростили процедуру участі у програмах Фонду енергоефективності.