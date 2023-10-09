Кредити стануть дешевшими: коли українцям буде вигідно позичати у банків

Станеться це при виконанні однієї умови і не дуже скоро

За наявності сприятливих економічних та військових умов до кінця 2024 року облікова ставка Нацбанку може знизитися до 15%, що призведе до зниження кредитних ставок за позиками для українців. Також розширяться спеціальні програми щодо відшкодування відсотків за кредитами в рамках державних кредитних програм.

Про це "Телеграфу" повідомив голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. Більше того, як наголосив співрозмовник, державні програми компенсації відсотків за кредитами успішно працюють.

"За моїми даними, завдяки компенсаторним програмам протягом 2023 року кількість підприємців у Києві та Київській області, які скористалися програмою пільгового кредитування "5-7-9", зросла майже на 20%. Звичайно, такі програми стимулюють бізнес до активного розвитку через участь у держпрограмою кредитування. Іншими словами, відшкодування відсотків побічно є драйвером розвитку банківського кредитування", — вважає Сергій Мамедов.

Сергій Мамедов

Втім, зростатиме не лише сектор кредитування малого та середнього бізнесу, а й державна програма енергоефективності "Енергодім", яка передбачає компенсацію банківських відсотків. Після початку масштабного вторгнення росії в Україну програма зупинилася і відновилася лише у вересні 2023-го, що особливо актуально перед зимою.

За словами Сергія Мамедова, від "Глобус Банку" ОСББ — учасники програми "Енергодім" — можуть оформити позику строком до 5 років за ставкою 16% річних на суму до 3 млн грн без первісного внеску та забезпечення. При цьому відсотки за кредитами компенсуватимуться, зокрема, місцевими органами влади.

Також в Україні може відбутися зростання автокредитування, чому також сприятиме зниження облікової ставки НБУ, а отже, і відсотків за кредитами.