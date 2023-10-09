Кредиты станут дешевле: когда украинцам будет выгодно брать в долг у банков

Произойдет это при выполнении одного условия и не очень скоро

При наличии благоприятных экономических и военных условий, к концу 2024 года учетная ставка Нацбанка может снизиться до 15%, что приведет к снижению кредитных ставок по займам для украинцев. Также расширятся специальные программы по возмещению процентов по кредитам в рамках государственных кредитных программ.

Об этом "Телеграфу" сообщил председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Более того, как подчеркнул собеседник, государственные программы компенсации процентов по кредитам успешно работают.

"По моим данным, благодаря компенсаторным программам в течение 2023 года количество предпринимателей в Киеве и Киевской области, воспользовавшихся программой льготного кредитования "5-7-9", выросло почти на 20%. Конечно, такие программы стимулируют бизнес к активному развитию через участие в госпрограмме кредитования. Другими словами, возмещение процентов косвенно является драйвером развития банковского кредитования", — считает Сергей Мамедов.

Сергей Мамедов

Впрочем, расти будет не только сектор кредитования малого и среднего бизнеса, но и государственная программа энергоэффективности "Энергодом", предполагающая компенсацию банковских процентов. После начала масштабного вторжения рф в Украину программа остановилась и возобновилась лишь в сентябре 2023-го, что особенно актуально перед зимой.

По словам Сергея Мамедова, от "Глобус Банка" ОСМД — участники программы "Энергодом" – могут оформить ссуду сроком до 5 лет по ставке 16% годовых на сумму до 3 млн грн без первоначального взноса и обеспечения. При этом проценты по кредитам будут компенсироваться в том числе местными органами власти.

Также в Украине может произойти рост автокредитования, чему также будет способствовать снижение учетной ставки НБУ, а значит, и процентов по кредитам.