Ринок праці в Україні: топ-13 трендів, які чекають на країну в 2024 році

У Work.ua розповіли до чого варто готуватися у 2024-му році

Поки на ринку праці в Україні відбуваються позитивні зміни, працівникам та роботодавцям варто готуватися до трендів 2024 року. Тим більше, що, на думку фахівців, їх буде дуже багато.

Як порахували у сервісі пошуку роботи Work.ua, 2024-го на ринку праці діятимуть 13 трендів. І учасникам ринку вже зараз слід звернути на них увагу.

1. Дефіцит кадрів та шляхи його подолання

На початку повномасштабного вторгнення РФ кількість пропозицій роботи впала в 10 разів, а конкуренція за одну вакансію зросла в сім разів. 2023-го ситуація стала діаметрально протилежною, тепер роботодавцям просто не вистачає робочих рук. Наприклад, на Закарпатті пропозиції на ринку праці становили 167% від довоєнного рівня, і тому спостерігається серйозний дефіцит кадрів.

Диспропорції 2023 року спостерігалися і на рівні сфер бізнесу. Найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях "Медицина, фармацевтика" та "Робочі спеціальності, виробництво".

В результаті роботодавцям доведеться вживати заходів не лише щодо подолання дефіциту кадрів, але й щодо утримання вже наявних співробітників.

2. Зростання заробітної плати

Зміна заробітної плати – один із інструментів вирішення проблеми з дефіцитом кадрів. За даними аналітиків Work.ua, цього року середня зарплата зросла на 23% — з 15 000 грн. у січні до 18 500 грн. у листопаді.

Також Work.ua запитав у роботодавців щодо їхніх планів на перегляд зарплат у 2024 році. З’ясувалося, що 46% респондентів поки що цього не планують. Водночас 30% опитаних закладають до бюджету підвищення оплати праці працівників до 10%. Зазначимо, що скорочення зарплат прогнозують лише 1% опитаних роботодавців.

Зарплата у 2024-му зростатиме

3. Переосмислення бенефітів: подарунки vs гібридний графік роботи

Винагорода співробітників складається не лише із зарплати. Коли компанія не має можливості конкурувати за претендента безпосередньо оплатою праці, в гру вступають бенефіти — додаткові переваги, які отримує працівник.

Серед них можуть бути корпоративна англійська мова, безкоштовні обіди, премії за результатами роботи, надання безкоштовного проживання, корпоративи, компенсація проїзду та багато іншого.

Загалом, згідно з опитуваннями, скорочення бонусів для працівників прогнозується лише у 4% компаній, тоді як 24% опитаних закладають до бюджетів розширення переліку бенефітів.

Залучати співробітників будуть не лише зарплатою

4. Військовий рекрутинг – нове явище ринку праці

Масштабне вторгнення РФ призвело до запуску на ринку моделі військового рекрутингу, за якою майбутній військовослужбовець влаштовується в армію як на роботу, обираючи, де і ким служити.

Однією із перших ластівок на цьому напрямі стала рекрутингова кампанія під гаслом "Армії потрібні різні професії", яку оголосила бригада "Азов" у співпраці з креативним агентством Banda та Work.ua.

А 20 листопада Міністерство оборони України та Work.ua підписали меморандум про співпрацю у рамках проекту "Рекрутинг". А вже з 7 грудня претенденти можуть переглянути окрему сторінку, де зібрано перелік підрозділів Сил оборони, які потребують спеціалістів, та всі вакансії цих підрозділів.

5. Адаптація до потреб ветеранів – нова норма українського суспільства

Як стверджує Міністерство у справах ветеранів, "після завершення війни ми матимемо близько 5 мільйонів осіб, причетних до ветеранської політики. Це безпосередньо учасники бойових дій". І завдання суспільства — адаптувати середовище до потреб кожної людини, яка є її повноправною частиною.

Поки що немає єдиної стратегії вирішення цього питання, але ситуація змінюється на краще. Зокрема, у 2023 році кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилась на 97%, для ветеранів – на 133%.

Запровадження програм адаптації ветеранів – частина HR-стратегії на 2024 рік у великих компаніях.

6. Відсутність дискримінації за гендером, віком та іншими ознаками

Не можна ігнорувати і той факт, що війна руйнує уявлення про "жіночу" та "чоловічу" роботу, і ця тенденція тільки збільшуватиметься. У листопаді 2023 року The Economist розповів про українських жінок, які працюють на шахті, адже чоловіки-шахтарі були мобілізовані до лав ЗСУ.

7. Ментальне здоров’я працівників — один із викликів у 2024 році

За оцінками ВООЗ, кожен четвертий українець матиме проблеми із психічним здоров’ям після закінчення війни: від тривог та стресу до більш важких станів. Окремим став страх за майбутнє, зокрема страх втрати роботи, що впливатиме на моральний стан працівників.

Work.ua дослідив стан ментального здоров’я українських робітників. З’ясували, що близько двох третин респондентів відмовилися від відпочинку у 2023 році. У той же час, громадський запит на турботу про ментальне здоров’я зростає. З початку повномасштабного вторгнення попит на психологів зріс утричі.

Як роботодавці можуть підтримувати ментальне здоров’я працівників та не допускати "вигоряння" у колективі? Це можуть бути наступні заходи: корпоративний психолог, заняття з йоги або медитації, регулярні one-to-one зустрічі зі співробітниками, гнучкий графік роботи, культура відпусток у компанії (зокрема, коли керівники заохочують працівників до використання відпусток).

8. Англійська мова — must have в резюме

"Вивчити англійську" — чи не найпопулярніша передноворічна обіцянка. Однак цього року до нього слід поставитися особливо серйозно. Адже представники багатьох професій знання іноземної мови є конкурентною перевагою чи навіть обов’язковою умовою під час працевлаштування.

У розрізі окремих посад, англійську очікують від:

IT-фахівців – це програміст, верстальник, веб-дизайнер, менеджер проектів;

перекладачів та викладачів іноземних мов;

керівників – фінансовий директор; виконавчий директор;

маркетологів – копірайтер, SEO-фахівець, піарник;

спеціалістів, які працюють з іноземними суб’єктами чи законодавством – інвестиційний аналітик, менеджер ЗЕД, менеджер з управління екіпажем корабля, податковий консультант.

9. Хочете "увійти в IT" — будьте готові до надвисокої конкуренції

Ще кілька років тому робота у сфері IT здавалася ідеальним сценарієм: можна розпочати з будь-якої професії у будь-якому віці, спеціальністю можна опанувати за кілька місяців, компанії конкурують за спеціалістів. Проте глобальна рецесія змушує зняти рожеві окуляри. У 2023 році такі техногіганти як Microsoft, Amazon, Google скоротили тисячі співробітників.

Все це породжує рекордну конкуренцію серед IT-фахівців. Дослідження Work.ua показало, що кількість відгуків на одну вакансію за цією категорією в 20-30 разів перевищує середній показник ринку праці.

10. Штучний інтелект (не) замінить працівників

Дискусія про те, чи зможуть роботи замінити людей на ринку праці, перемістилася із фантастичних фільмів у реальне життя. І поки деякі вважають, що штучний інтелект (ШІ) дозволить людям працювати менше та ефективніше, окремим компаніям вдається скорочувати штат та замінювати працівників чат-ботами на основі ШІ.

ІІ не замінить звичайних працівників

Але поки що ставлення до технологій на основі штучного інтелекту неоднозначне як серед претендентів, так і роботодавців. Тому в Work.ua вважають, що на сьогоднішній день штучний інтелект не замінить більшість професій. Проте люди, які вміють користуватися сучасними технологіями, матимуть перевагу над тими, хто не опанував ШІ. Опитування Work.ua показало, що 33% роботодавців очікують від кандидатів навичок використання ШІ.

11. Повернення до офісів за методом "батога і пирога"

2023 року найбільші компанії світу повертали працівників до офісів. При цьому застосовували різні методи: від обов’язкового для всіх гібридного формату до надання бонусів працівникам, які відвідують офіси. Але українські реалії дуже відрізняються.

Так, опитування Work.ua роботодавців показало, що 44% опитаних взагалі не мають у штаті віддалених працівників, 18% не визначились із планами на 2024 рік, 17% вже скасували практику віддаленої роботи. Зрештою, 12% опитаних дають свободу дій працівникам: усі охочі й надалі зможуть працювати онлайн. Ще 9% респондентів запровадять гібридну зайнятість у 2024 році.

Працювати будемо віддалено

Водночас українці не дуже хочуть працювати в офісах. І роботодавці, які пропонують дистанційну службу, отримують у п’ять разів більше відгуків від претендентів, ніж компанії, які не надають такої можливості.

Тож можливість працювати поза офісом — суттєва перевага для претендентів, і 2024 року надання можливості працювати віддалено стане одним із інструментів для подолання дефіциту кадрів. Зауважимо, що за 2023 рік кількість віддалених вакансій на сайті Work.ua зросла на 39%.

12. Бренд роботодавця допомагає залучити найкращі кадри

Бренд роботодавця – це вже не реклама чи кар’єрний сайт і не те, що компанії показують зовні, а те, що розповідають самі співробітники, яким досвідом діляться. Тому внутрішній PR, корпоративні програми розвитку, навчання працівників, wellbeing-програми, сервіси психологічної підтримки та все, що формує ціннісні пропозиції для працівника – це і є справжня рутинна робота над брендом роботодавця.

Також за умов повномасштабної війни зростає роль практичного патріотизму, реінтеграції ветеранів та системної роботи з різним досвідом війни співробітників.

Імідж компанії дуже важливий для майбутнього працівника

13. На ринок праці впливають сезонні фактори

Аналітика Work.ua показала, що у 2023 році зміни на ринку праці відбувалися під впливом сезонних факторів. Наприклад, навесні роботодавці активно шукали садівників та дизайнерів інтер’єрів. Ближче до літа зріс попит на будівельників, арматурників, монтажників.

Напередодні нового навчального сезону роботодавці активізували пошук освітян. Восени, яка вважається "високим сезоном" для бізнесу, зріс попит на маркетологів, піарників, офіс-менеджерів.

Та сама тенденція, ймовірно, збережеться у 2024 році. А це означає, що і роботодавці, і претенденти можуть розраховувати на відносну прогнозованість та стабільність.

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