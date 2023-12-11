Три приводи для оптимізму: на ринку праці в Україні помітили зміни

Одним із покращень стало чергове зростання середньої зарплати

Листопад показав на ринку праці України одразу три тенденції, причому все можна назвати позитивними. Як вважають фахівці, це може говорити про вихід ринку з кризи.

У сервісі пошуку роботи Work.ua розповіли, що вперше за 2023 зросла конкуренція серед претендентів. І хоча говорити про подолання дефіциту кадрів ще зарано, це дає підставу для стриманого оптимізму на майбутнє.

Конкуренція – 3 кандидати на 1 місце

Як пояснюють у сервісі Work.ua, вже четвертий місяць поспіль роботодавці розміщують понад 100 тисяч вакансій. Але у відновленні ринку праці все ще є диспропорції щодо регіонів. Хоча восени багато компаній релокували в прифронтові регіони, кількість вакансій тут все ще значно менша за довоєнні показники.

Якщо порівняти із довоєнними показниками, найбільший приріст робочих місць на заході країни: у Закарпатській (180%), Івано-Франківській (167%), Хмельницькій (147%), Чернівецькій (142%) та Львівській області (138%). Також у листопаді проти минулого місяця приріст вакансій фіксуємо у прифронтових областях: Чернігівській (+3%, 1182 вакансії), Миколаївській (+2%, 1263), Запорізькій (+1%, 1869).

В абсолютній кількості пропозицій роботи лідирують Київська (33904), Дніпропетровська (9633), Львівська (9463), Одеська (6782) та Харківська області (3715). У цих п’яти регіонах зосереджено 63% робочих місць.

Де найбільше потрібна робота в Україні

Як підкреслили в Work.ua, у листопаді 331491 шукач оновив або створив резюме на сервісі, що на 4% менше, ніж було в жовтні. Незважаючи на це, вперше за 2023 рік конкуренція серед претендентів збільшилася. Зростання конкуренції на 6% не дозволяє говорити про подолання дефіциту кадрів, особливо перед традиційним "низьким сезоном" у наймі. Проте це позитивний сигнал ринку праці.

Особливо це помітно на прикладі IT-сектору, де спостерігаються справжні "гойдалки": за деякими посадами кількість відгуків змінюється на 30% від місяця до місяця. У той же час конкуренція за вакансії айтішників більш ніж у 20 разів вища за середню на ринку праці.

Військових вакансій стає більше

Щодо заробітної плати, то її середній розмір в Україні знову зріс і склав за підсумками листопада 18 500 гривень, що на 500 гривень більше за жовтень. Причому чималу роль у цьому, за даними Work.ua, зіграла кампанія військового рекрутингу що стартувала восени.

Так, за листопад у категорії "Охорона, безпека" приріст вакансій становив майже 2500 пропозицій або 15%, а зростання заробітної плати у цій категорії – 19%. При цьому заробітна плата, що пропонується в даному секторі, є однією з найвищих – від 20 до 125 тисяч гривень. Наприклад, інженер дронів, пілот можуть отримувати до 75 000 гривень, а зв’язківець – 67 000.

Середня зарплата в Україні зростає і у цивільних професій

Серед цивільних професій найбільші зарплати у листопаді мали:

58 500 – медіабаєр;

50 000 – ендодонтист;

45 000 – водій-міжнародник;

40 000 – рієлтор;

37 500 — рихтувальник;

36 000 – бізнес-аналітик;

35 000 – медіапродюсер;

34 000 – арматурник;

33750 — автослюсар.

Але, незважаючи на війну, в Україні вже знають, які професії будуть потрібні економіці після її закінчення. І серед них буде чимало тих, хто знадобиться для відновлення.