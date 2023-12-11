Три повода для оптимизма: на рынке труда в Украине заметили изменения
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Одним из улучшений стал очередной рост средней зарплаты
Ноябрь показал на рынке труда Украины сразу три тенденции, причем все можно назвать позитивными. Как считают специалисты, это может говорить о продолжающемся выходе рынка из кризиса.
В сервисе поиска работы Work.ua рассказали, что впервые за 2023 год возросла конкуренция среди соискателей. И хотя говорить о преодолении дефицита кадров еще очень рано, это дает основание для сдержанного оптимизма на будущее.
Конкуренция – 3 кандидата на 1 место
Как объясняют в сервисе Work.ua, уже четвертый месяц подряд работодатели размещают более 100 000 вакансий. Но в восстановлении рынка труда все еще есть диспропорции по регионам. Хотя осенью многие компании релоцировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей.
Если сравнить с довоенными показателями, наибольший прирост рабочих мест на западе страны: в Закарпатской (180%), Ивано-Франковской (167%), Хмельницкой (147%), Черновицкой (142%) и Львовской области (138%). Также в ноябре против прошлого месяца прирост вакансий фиксируем в прифронтовых областях: Черниговской (+3%, 1182 вакансии), Николаевской (+2%, 1263), Запорожской (+1%, 1869).
В абсолютном количестве предложений работы лидируют Киевская (33904), Днепропетровская (9633), Львовская (9463), Одесская (6782) и Харьковская области (3715). В этих пяти регионах сосредоточено 63% рабочих мест.
Как подчеркнули в Work.ua, в ноябре 331 491 искатель обновил или создал резюме на сервисе, что на 4% меньше, чем было в октябре. Несмотря на это, впервые за 2023 конкуренция среди соискателей увеличилась. Рост конкуренции на 6% не позволяет говорить о преодолении дефицита кадров, особенно перед традиционным "низким сезоном" в найме. Однако это положительный сигнал для рынка труда.
Особенно это заметно на примере IT-сектора, где наблюдаются настоящие "качели": по некоторым должностям количество отзывов меняется на 30% от месяца к месяцу. В то же время конкуренция за вакансии айтишников более чем в 20 раз выше средней на рынке труда.
Военных вакансий становится больше
Что касается заработной платы, то ее средний размер в Украине снова вырос и составил по итогам ноября 18 500 гривен, что на 500 гривен больше октября. Причем немалую роль в этом, по данным Work.ua, может иметь старт компании военного рекрутинга.
Так, за ноябрь в категории "Охрана, безопасность" прирост вакансий составил почти 2500 предложений или 15%, а рост заработной платы в этой категории – 19%. При этом предлагаемая в данном секторе заработная плата является одной из самых высоких – от 20 до 125 тысяч гривен. К примеру, инженер дронов, пилот могут получать до 75 000 гривен, а связист – 67 000.
Средняя зарплата в Украине растет и у гражданских профессий
Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре имели:
- 58 500 – медиабаер;
- 50 000 – эндодонтист;
- 45 000 – водитель-международник;
- 40 000 – риелтор;
- 37 500 — рихтовщик;
- 36 000 – бизнес-аналитик;
- 35 000 – медиапродюсер;
- 34 000 – арматурщик;
- 33 750 — автослесарь.
Но, несмотря на войну, в Украине уже знают, какие профессии будут нужны экономике по ее окончании. И среди них будет немало тех, кто пригодится для восстановления.