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Три повода для оптимизма: на рынке труда в Украине заметили изменения

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
Рынок труда Новость обновлена 11 декабря 2023, 16:08
Рынок труда. Фото Freepik

Одним из улучшений стал очередной рост средней зарплаты

Ноябрь показал на рынке труда Украины сразу три тенденции, причем все можно назвать позитивными. Как считают специалисты, это может говорить о продолжающемся выходе рынка из кризиса.

В сервисе поиска работы Work.ua рассказали, что впервые за 2023 год возросла конкуренция среди соискателей. И хотя говорить о преодолении дефицита кадров еще очень рано, это дает основание для сдержанного оптимизма на будущее.

Конкуренция – 3 кандидата на 1 место

Как объясняют в сервисе Work.ua, уже четвертый месяц подряд работодатели размещают более 100 000 вакансий. Но в восстановлении рынка труда все еще есть диспропорции по регионам. Хотя осенью многие компании релоцировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей.

Если сравнить с довоенными показателями, наибольший прирост рабочих мест на западе страны: в Закарпатской (180%), Ивано-Франковской (167%), Хмельницкой (147%), Черновицкой (142%) и Львовской области (138%). Также в ноябре против прошлого месяца прирост вакансий фиксируем в прифронтовых областях: Черниговской (+3%, 1182 вакансии), Николаевской (+2%, 1263), Запорожской (+1%, 1869).

В абсолютном количестве предложений работы лидируют Киевская (33904), Днепропетровская (9633), Львовская (9463), Одесская (6782) и Харьковская области (3715). В этих пяти регионах сосредоточено 63% рабочих мест.

Области в которых больше всего нуждаются в работе
Где больше всего нужна работа в Украине

Как подчеркнули в Work.ua, в ноябре 331 491 искатель обновил или создал резюме на сервисе, что на 4% меньше, чем было в октябре. Несмотря на это, впервые за 2023 конкуренция среди соискателей увеличилась. Рост конкуренции на 6% не позволяет говорить о преодолении дефицита кадров, особенно перед традиционным "низким сезоном" в найме. Однако это положительный сигнал для рынка труда.

Особенно это заметно на примере IT-сектора, где наблюдаются настоящие "качели": по некоторым должностям количество отзывов меняется на 30% от месяца к месяцу. В то же время конкуренция за вакансии айтишников более чем в 20 раз выше средней на рынке труда.

Военных вакансий становится больше

Что касается заработной платы, то ее средний размер в Украине снова вырос и составил по итогам ноября 18 500 гривен, что на 500 гривен больше октября. Причем немалую роль в этом, по данным Work.ua, может иметь старт компании военного рекрутинга.

Так, за ноябрь в категории "Охрана, безопасность" прирост вакансий составил почти 2500 предложений или 15%, а рост заработной платы в этой категории – 19%. При этом предлагаемая в данном секторе заработная плата является одной из самых высоких – от 20 до 125 тысяч гривен. К примеру, инженер дронов, пилот могут получать до 75 000 гривен, а связист – 67 000.

Средняя зарплата в Украине растет и у гражданских профессий

Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре имели:

  • 58 500 – медиабаер;
  • 50 000 – эндодонтист;
  • 45 000 – водитель-международник;
  • 40 000 – риелтор;
  • 37 500 — рихтовщик;
  • 36 000 – бизнес-аналитик;
  • 35 000 – медиапродюсер;
  • 34 000 – арматурщик;
  • 33 750 — автослесарь.

Но, несмотря на войну, в Украине уже знают, какие профессии будут нужны экономике по ее окончании. И среди них будет немало тех, кто пригодится для восстановления.

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