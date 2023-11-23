Нужны для восстановления: какие профессии будут наиболее востребованы в Украине (инфографика)

Минэкономики определило перечень самых необходимых в стране специальностей

В Министерстве экономики определили, какие специальности и профессиональные навыки будут наиболее востребованы в Украине в течение следующих 10 лет. Среди них инженеры и технические специалисты, которые сосредоточены на восстановлении оборонно-промышленного комплекса и развитии отечественных военных технологий.

Об этом на международном форуме "Человеческий капитал: навыки для будущего" сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, пишет Finance.ua. Она подчеркнула, что также потребуются военные специалисты всех специальностей.

"Мы приходим к выводу, что наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий. Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей. Что очень важно, нам потребуются выпускники STEM-образования (наука, технология, инженерия, математика)", — подчеркнула Бережная.

Кроме того, заместитель министра отметила, что в Украине потребуются медицинские работники, включая реабилитологов и психологов. Также будут востребованы специалисты энергетической отрасли, специалисты по публичной политике и специалисты строительной отрасли, в том числе архитекторы, проектировщики, инженеры.

"Сегодня 6,2 млн украинцев остаются за границей, 5 млн человек внутренне перемещены. После завершения войны мы будем иметь более 1,5 млн ветеранов и ветеранок и около 3 млн человек с инвалидностью, в том числе с ампутацией. Соответственно, эта ситуация побуждает нас искать особые решения для рынка труда, к которым мы раньше не прибегали. И Министерство экономики работает над тем, чтобы составить представление о том, какие навыки и какие профессии будут нам нужны для восстановления", — отметила Бережная.

Напомним, по данным аналитиков, рынок труда в Украине стабилизировался и предложение вакансий работы на нем почти равно количеству официально безработных. При этом выросла средняя зарплата – теперь ее размер увеличился еще на 500 гривен и составил 18 тысяч.