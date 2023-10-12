Украина возглавила топ-стран с высоким уровнем безработицы: кто ее соседи

Уровень безработицы в Украине находится на ровне с африканскими странами

Украина вошла в первую десятку стран, которые лидируют по уровню безработицы. В 2022 году нетрудоустроенным числился 21,1% населения.

Об этом сообщает "Слово и Дело". Всего в мире насчитывается свыше 200 млн безработных.

На первом месте по безработице находится Южная Африка, где не работает 32,6% населения. Также в пятерку лидеров входят государство Ангола с уровнем безработицы 29,6%, Джибути с уровнем 27,9%, Ботсвана с уровнем 25,4% и Эсватини, где не работают 24,4% населения.

Также высокий уровень безработицы в Республике Конго (21,8%), Габоне (21,5%), Палестине (24,7%) и Иордании (22,3%). Украина замыкает десятку. По данным НБУ, уровень безработицы 21,1% — это максимум, зафиксированный с 2010 года.

По прогнозу, из-за войны количество безработных в Украине могло увеличиться до 26%, а в 2023 году наоборот ожидается падение уровня до 19%. В Нацбанке заявляют, что ждут оживления рынка труда на фоне роста экономики из-за чего в 2024 году уровень безработицы упадет до 16,9%, а в 2025 сократится до 14,4%.

"Этому, в первую очередь, будет способствовать восстановление экономической активности. Однако уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения, из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда. Это, в частности, будет объясняться неравномерным экономическим восстановлением по секторам и регионам из-за последствий войны", – объяснили в НБУ.

Что касается соседей Украины, то там ситуация с трудовой занятостью населения обстоит лучше. К примеру, в Польше безработных насчитывается только 5%, в Венгрии — 4,1%, а в россии — 3%. В других странах ЕС также невысокий уровень безработицы:

Германия – 5,7%,

Франция – 7,2%,

Италия – 7,3%,

Британия – 4,3%,

Черногория – 16,2% (самый высокий показатель в ЕС).

В США уровень безработицы составляет 3,8%, в Китае – 5,2%, в Японии – 2,7%, а в Канаде – 5,5%.

В десятку стран с наиболее низким уровнем безработицы вошли, среди прочего, азиатские, африканские и арабские государства:

Катар – 0,1%,

Камбоджа – 0,4%,

Нигер – 0,5%,

Бурунди – 1%,

Таиланд – 1,1%,

Лихтенштейн – 1,3%,

Чад – 1,4%,

Бенин – 1,7%,

Сингапур – 1,9%,

Швейцария – 2%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уровень безработицы в Украине наоборот упал до исторического минимума. Еще год назад без работы были на 100 тысяч украинцев больше.