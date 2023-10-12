Україна очолила топ-країн із високим рівнем безробіття: хто її сусіди

Рівень безробіття в Україні перебуває на рівні з африканськими країнами

Україна увійшла до першої десятки країн, які лідирують за рівнем безробіття. У 2022 році непрацевлаштованим вважався 21,1% населення.

Про це повідомляє "Слово та Діло". Загалом у світі налічується понад 200 млн безробітних.

На першому місці з безробіття знаходиться Південна Африка, де не працює 32,6% населення. Також до п’ятірки лідерів входять держава Ангола з рівнем безробіття 29,6%, Джибуті з рівнем 27,9%, Ботсвана з рівнем 25,4% та Есватіні, де не працюють 24,4% населення.

Також високий рівень безробіття в Республіці Конго (21,8%), Габоні (21,5%), Палестині (24,7%) та Йорданії (22,3%). Україна замикає десятку. За даними НБУ, рівень безробіття 21,1% – це максимум, зафіксований з 2010 року.

За прогнозом, через війну кількість безробітних в Україні могла збільшитися до 26%, а у 2023 році, навпаки, очікується падіння рівня до 19%. У Нацбанку заявляють, що чекають пожвавлення ринку праці на тлі зростання економіки, через що у 2024 році рівень безробіття впаде до 16,9%, а у 2025 скоротиться до 14,4%.

"Цьому насамперед сприятиме відновлення економічної активності. Однак рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці. Це, зокрема, пояснюватиметься нерівномірним економічним відновленням по секторах та регіонах з-за наслідків війни", — пояснили в НБУ.

Що стосується сусідів України, то там ситуація з трудовою зайнятістю населення краща. Наприклад, у Польщі безробітних налічується лише 5%, в Угорщині – 4,1%, а в росії – 3%. В інших країнах ЄС також невисокий рівень безробіття:

Німеччина – 5,7%,

Франція — 7,2%,

Італія – 7,3%,

Британія — 4,3%,

Чорногорія – 16,2% (найвищий показник у ЄС).

У рівень безробіття становить 3,8%, у Китаї – 5,2%, у Японії – 2,7%, а Канаді – 5,5%.

До десятки країн з найнижчим рівнем безробіття увійшли, серед іншого, азійські, африканські та арабські держави:

Катар — 0,1%,

Камбоджа – 0,4%,

Нігер — 0,5%,

Бурунді — 1%,

Таїланд — 1,1%,

Ліхтенштейн — 1,3%,

Чад — 1,4%,

Бенін — 1,7%,

Сінгапур — 1,9%,

Швейцарія – 2%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рівень безробіття в Україні, навпаки, впав до історичного мінімуму. Ще рік тому без роботи було на 100 тисяч українців більше.