Потрібні для відновлення: які професії будуть найбільш затребуваними в Україні (інфографіка)

Мінекономіки визначило перелік найнеобхідніших країні спеціальностей

У Міністерстві економіки визначили, які спеціальності та професійні навички будуть найбільш затребуваними в Україні протягом наступних 10 років. Серед них — інженери та технічні фахівці, які зосереджені на відновленні оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це на міжнародному форумі "Людський капітал: навички для майбутнього" повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, пише Finance.ua. Вона підкреслила, що також будуть потрібні військові фахівці всіх спеціальностей.

"Ми доходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей. Що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика)", — підкреслила Бережна.

Крім того, заступниця міністра зазначила, що в Україні будуть потрібні медичні працівники, включно з реабілітологами та психологами. Також будуть затребувані фахівці енергетичної галузі, фахівці з публічної політики та фахівці будівельної галузі, зокрема архітектори, проєктувальники, інженери.

"Сьогодні 6,2 млн українців залишаються за кордоном, 5 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Після завершення війни ми будемо мати понад 1,5 млн ветеранів та ветеранок і близько 3 млн осіб з інвалідністю, в тому числі з ампутацією. Відповідно, ця ситуація спонукає нас шукати особливі рішення для ринку праці, до яких раніше ми не вдавалися. І Міністерство економіки працює над тим, щоб скласти уявлення про те, які навички і які професії будуть нам потрібні для відновлення", — зазначила Бережна.

Нагадаємо, за даними аналітиків, ринок праці в Україні стабілізувався і пропозиція вакансій роботи на ньому майже дорівнює кількості офіційно безробітних. При цьому зросла середня зарплата – тепер її розмір збільшився ще на 500 гривень та сягнув 18 тисяч.